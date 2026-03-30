ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 1,7% για τον δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία παρουσίασε μείωση 1,7% έναντι αύξησης 0,6% στην περίοδο μεταξύ Φεβρουαρίου 2025 και Φεβρουαρίου 2026.

Μείωση 1,7% σημείωσαν οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, έναντι αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 1,9% έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2025 - Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2024 - Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,5% έναντι μείωσης 1,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η χρονοσειρά των Δεικτών Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ

