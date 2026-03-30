Youth Pass: Ανοίγει την 1η Απριλίου η πλατφόρμα για αιτήσεις

Από την 1η Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα για το Youth Pass 2026, το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για νέους 18 και 19 ετών σε όλη τη χώρα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, ενώ η καταβολή των ποσών αναμένεται έως τα τέλη Μαΐου.

Το Youth Pass χορηγείται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία λειτουργεί ως άυλο πορτοφόλι και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που σχετίζονται με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις μετακινήσεις.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όσοι έχουν συμπληρώσει τα 18 ή 19 έτη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η αίτηση υποβάλλεται μία φορά - με τη συμπλήρωση του 18ου έτους. Στη συνέχεια, η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα και το επόμενο έτος, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον χρήστη ηλεκτρονικά στη σχετική Εφαρμογή με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet). Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο δυνητικά δικαιούχος θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.

Μετά την είσοδό του στην Εφαρμογή, ο δικαιούχος καταχωρεί στα εμφανιζόμενα στο σύστημα πεδία τα στοιχεία επικοινωνίας, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, επιλέγει το πιστωτικό ίδρυμα που επιθυμεί για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας Youth Pass και αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

Σημειώνεται ότι η κάρτα έχει διάρκεια ισχύος δύο ετών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία, αγορές σε βιβλιοπωλεία, καθώς και για είσοδο σε κινηματογράφους, θέατρα, συναυλίες, μουσεία και γυμναστήρια.