Ιράν: Η Ερυθρά Ημισέληνος δηλώνει ότι έχουν πληγεί 82.000 πολιτικές υποδομές

Newsroom
Ιράν: Η Ερυθρά Ημισέληνος δηλώνει ότι έχουν πληγεί 82.000 πολιτικές υποδομές
Οι επιθέσεις στο Ιράν από τις αμερικανικές και τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν προκαλέσει ζημιές ή καταστροφές σε περισσότερες από 82.000 πολιτικές υποδομές, τόνισε σήμερα η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος.

Οι επιθέσεις στο Ιράν από τις αμερικανικές και τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν προκαλέσει ζημιές ή καταστροφές σε περισσότερες από 82.000 πολιτικές υποδομές, τόνισε σήμερα η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος.

Αυτές περιλαμβάνουν 62.000 κατοικίες, 281 ιατρικά κέντρα, νοσοκομεία και φαρμακεία, δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου Πιρ-Χοσεΐν Κολιβάντ.

Πρόσθεσε ότι 498 σχολεία έχουν υποστεί ζημιές από άμεσες επιθέσεις ή επιθέσεις στην γύρω περιοχή και ότι η οργάνωση αρωγής έχει επίσης γίνει στόχος.

Πύραυλοι έπληξαν 17 τοποθεσίες παροχής βοήθειας σε έκτακτη ανάγκη και 12 οχήματα διάσωσης, δήλωσε ο επικεφαλής της οργάνωσης.

Ανέφερε ένα περιστατικό στο Λαρ, στο νότιο Ιράν. «Δεν έμεινε τίποτα απολύτως από το ασθενοφόρο ενώ μετέφερε τραυματίες», είπε σε βίντεο που δημοσίευσε η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

