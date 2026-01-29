Ειδήσεις | Διεθνή

Κίνα: Εκτελέστηκαν 11 μέλη της μαφίας με κέρδη δισεκατομμυρίων

Κίνα: Εκτελέστηκαν 11 μέλη της μαφίας με κέρδη δισεκατομμυρίων
Η Κίνα προχώρησε στην εκτέλεση 11 ατόμων που είχαν καταδικαστεί για συμμετοχή σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος.

Η Κίνα προχώρησε στην εκτέλεση 11 ατόμων που είχαν καταδικαστεί για συμμετοχή σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος. Η εκτέλεσή τους είχε αποφασιστεί τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν καταδικάστηκαν για δολοφονίες, παράνομη κράτηση και απάτη.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για μέλη της διαβόητης οικογένειας Μινγκ, που λυμαίνονταν τη Μιανμάρ. Πρόκειται για μία από τις συνολικές τέσσερις συμμορίες που έχουν κατηγορηθεί για απάτες μέσω διαδικτύου, πορνεία, κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Κίνα
