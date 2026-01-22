Κασιουαζάκι-Καρίουα: Ανεστάλη η επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο

«Ένας συναγερμός του συστήματος επιτήρησης (...) σήμανε στη διάρκεια των διαδικασιών επανεκκίνησης του αντιδραστήρα και οι επιχειρήσεις έχουν αυτή τη στιγμή διακοπεί».

Η επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο ανεστάλη σήμερα στην Ιαπωνία, μόλις μερικές ώρες μετά την έναρξη της διαδικασίας, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εταιρεία που τον διαχειρίζεται, διαβεβαιώνοντας ότι ο αντιδραστήρας είναι «σταθερός».

Οι επιχειρήσεις για την επαναλειτουργία ενός αντιδραστήρια του πυρηνικού σταθμού Κασιουαζάκι-Καρίουα (κεντροδυτική Ιαπωνία), η λειτουργία του οποίου είχε διακοπεί μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011, άρχισαν χθες, Τετάρτη, το βράδυ αφού τον περασμένο μήνα ο σταθμός είχε λάβει τη σχετική έγκριση του κυβερνήτη του νομού Νιιγκάτα, όπου βρίσκεται.

«Ένας συναγερμός του συστήματος επιτήρησης (...) σήμανε στη διάρκεια των διαδικασιών επανεκκίνησης του αντιδραστήρα και οι επιχειρήσεις έχουν αυτή τη στιγμή διακοπεί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τακάσι Κομπαγιάσι, εκπρόσωπος της εταιρείας Tokyo Electric (TEPCO) που διαχειρίζεται το σταθμό.

«Ο αντιδραστήρας είναι σταθερός και δεν υπάρχει εξωτερικά καμιά επίπτωση ραδιενέργειας», πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι η TEPCO «διεξάγει αυτή τη στιγμή έρευνες για την αιτία» του επεισοδίου και δεν είναι σε θέση να ανακοινώσει πότε θα επαναληφθούν οι επιχειρήσεις.

Η επανεκκίνηση, η οποία είχε αρχικά προβλεφθεί για προχθές, Τρίτη, καθυστέρησε μετά τον εντοπισμό το περασμένο Σαββατοκύριακο ενός τεχνικού προβλήματος που συνδεόταν με ένα συναγερμό του αντιδραστήρα και επιλύθηκε την Κυριακή, σύμφωνα με την TEPCO.

Η λειτουργία του σταθμού Κασιουαζάκι-Καρίουα είχε σταματήσει όταν η Ιαπωνία έκλεισε όλους τους πυρηνικούς αντιδραστήρες της μετά την τριπλή καταστροφή -σεισμός, τσουνάμι και πυρηνική καταστροφή- της Φουκουσίμα το Μάρτιο 2011.

Η μονάδα αριθμός 6 του Κασιουαζάκι-Καρίουα είναι ο πρώτος από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες της TEPCO, η οποία διαχειρίζεται επίσης τον κατεστραμμένο πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα Νταιίτσι, που πρόκειται να τεθεί και πάλι σε λειτουργία.

Ο πληθυσμός του νομού Νιιγκάτα είναι πολύ διχασμένος στο ζήτημα αυτό: σύμφωνα με έρευνα που έγινε το Σεπτέμβριο από τη νομαρχία, 60% των κατοίκων αντιτίθενται στην επανεκκίνηση του πυρηνικού σταθμού, έναντι 37% που την υποστηρίζουν.

«Το ηλεκτρικό του Τόκιο παράγεται στο Κασιουαζάκι και πρέπει να κινδυνεύουν μόνο οι κάτοικοι εδώ; Αυτό δεν έχει καμιά λογική», δήλωσε εκφράζοντας τη λύπη της η Γιουμίκο Άμπε, μια 73χρονη κάτοικος που ερωτήθηκε αυτή την εβδομάδα από το Γαλλικό Πρακτορείο στη διάρκεια διαδήλωσης μπροστά από το σταθμό.

Σχεδόν 15 χρόνια μετά την καταστροφή, «η κατάσταση εξακολουθεί να μη βρίσκεται υπό έλεγχο στη Φουκουσίμα. Και η TEPCO θέλει να επαναλειτουργήσει ένα σταθμό; Για εμένα, αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο», δήλωσε εκφράζοντας την αγανάκτησή του ο 81χρονος Κεϊσούκε Άμπε.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ενώσεις επέδωσαν στην TEPCO και την ιαπωνική ρυθμιστική αρχή για την πυρηνική ενέργεια μια διακήρυξη με σχεδόν 40.000 υπογραφές κατά της επανεκκίνησης των πυρηνικών αντιδραστήρων του Κασιουαζάκι-Καρίουα, στην οποία υπογραμμιζόταν ότι ο σταθμός βρίσκεται σε μια σεισμογενή ζώνη όπου το 2007 σημειώθηκε ένας σφοδρός σεισμός.

