Μπανγκλαντές: Πέντε νεκροί και περίπου 100 τραυματίες από τον σεισμό των 5,5 Ρίχτερ

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περίπου 100 τραυματίσθηκαν από το σεισμό μεγέθους 5,5 βαθμών (σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών USGS, 5,7 βαθμών σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία του Μπανγκλαντές) που έπληξε σήμερα το Μπανγκλαντές, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ενώ κτίρια έχουν υποστεί ζημιές σε πολλές περιοχές, περιλαμβανομένης της πυκνοκατοικημένης πρωτεύουσας Ντάκα.

Δονήσεις έγιναν αισθητές σε ανατολικά κρατίδια της γειτονικής Ινδίας που συνορεύουν με το Μπανγκλαντές, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για μείζονες ζημιές εκεί, ανακοινώθηκε από τις αρχές.

Ο Μοχάμαντ Γιουνούς, ο επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης του Μπανγκλαντές, δήλωσε πως μεταξύ των τραυματιών είναι φοιτητές του πανεπιστημίου της Ντάκα, εργοστασιακοί εργάτες στην πόλη Γκαζιπούρ και κάτοικοι της Ναρσινγκντί, της πόλης που βρέθηκε στο επίκεντρο της δόνησης.

Στη δήλωσή του δεν ανέφερε πώς έχασαν τη ζωή τους οι πέντε. Η αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το κιγκλίδωμα ενός εξαώροφου κτιρίου κατέρρευσε στη διάρκεια του σεισμού.

Μερικοί από τους τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από τη Ναρσινγκντί, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά της Ντάκα, βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, είπε στους δημοσιογράφους η σύμβουλος της κυβέρνησης σε θέματα υγείας Νουρτζαχάν Μπεγκούμ.

Τρομαγμένοι κάτοικοι βγήκαν τρέχοντας από τα σπίτια τους στην Ντάκα, όπου κατέρρευσαν αυτοσχέδιες δομές, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Ρόιτερς.

«Αισθανθήκαμε μια ισχυρή δόνηση και τα κτίρια έτρεμαν σαν δένδρα», είπε ο κάτοικος Σουμάν Ραχμάν. «Τα κλιμακοστάσια ήταν γεμάτα ανθρώπους που κατέβαιναν τρέχοντας. Όλοι ήταν τρομοκρατημένοι, παιδιά έκλαιγαν».

Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι μερικοί άνθρωποι τραυματίσθηκαν από τούβλα και κομμάτια μπετόν που έπεσαν από κτίρια που ήταν υπό κατασκευή.

Η κυβέρνηση παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση και έδωσε οδηγίες στις υπηρεσίες να εντείνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης στις περιοχές που έχουν πληγεί, αναφέρεται στη δήλωση από το γραφείο του Γιουνούς.

Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι την ινδική μεγαλούπολη της Καλκούτας (βορειοανατολική Ινδία), σε απόσταση περίπου 300 χιλιομέτρων δυτικά της Ντάκα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθντής του ινδικού Κέντρου Σεισμολογίας Ο.Π. Μίσρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ