Σουηδία: Νεκροί και τραυματίες από πτώση λεωφορείου σε στάση στο κέντρο της Στοκχόλμης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του λεωφορείου έχει συλληφθεί.

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο έπεσε πάνω σε μια στάση λεωφορείου στο κέντρο της Στοκχόλμης σήμερα, ανακοίνωσε η σουηδική αστυνομία.

Το διώροφο λεωφορείο έπεσε σε στάση, ενώ ασθενοφόρα και οχήματα έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

Πέντε άνθρωποι επηρεάστηκαν από το συμβάν, δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης της Στοκχόλμης.

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστά, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Νάντια Νόρτον μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η έρευνα θα προσδιορίσει τι συνέβη. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε και δεν θέλω να κάνω εικασίες», είπε.

Ο οδηγός του λεωφορείου έχει συλληφθεί και έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, όπως είναι η συνήθης διαδικασία, τόνισε.

«Πρέπει να τον ανακρίνουμε και στη συνέχεια θα δούμε αν θα αφεθεί ελεύθερος ή θα τεθεί υπό κράτηση», συνέχισε η Νόρτον.