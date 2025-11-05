ΥΠΕΝ: Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα

Η δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί κρίσιμη τεχνολογία για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιομηχανίας.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με θέμα «Ρυθμίσεις για τη δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα - Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 (L 140)».

Με το νέο σχέδιο νόμου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιδιώκει να θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο ρύθμισης της αλυσίδας δέσμευσης, χρήσης, μεταφοράς και αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα, ενισχύοντας ταυτόχρονα την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων. Παράλληλα, στοχεύει στην ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας με τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.).

Αναλυτικά το νομοσχέδιο

- Θεσπίζεται για πρώτη φορά συνεκτικό αδειοδοτικό πλαίσιο, παρέχοντας διαφάνεια και εμπιστοσύνη στους επενδυτές, καλύπτοντας το έως σήμερα νομοθετικό και κανονιστικό κενό.

- Προσδιορίζονται με σαφήνεια οι αρμοδιότητες των φορέων και αρχών που εμπλέκονται στην αδειοδότηση και την εποπτεία της αλυσίδας δέσμευσης, χρήσης, μεταφοράς και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

- Ρυθμίζεται το πλαίσιο πρόσβασης σε υποδομές μεταφοράς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

- Καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που δεσμεύονται, μεταφέρονται και αποθηκεύονται σε τόπο αποθήκευσης.

- Προβλέπεται η δυνατότητα παροχής κρατικών ενισχύσεων στους χρήστες δικτύων μεταφοράς και εγκαταστάσεων αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα και στους φορείς εκμετάλλευσής τους.

- Διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των επενδύσεων που αφορούν στα έργα υλοποίησης των τόπων αποθήκευσης, έργων κοινής ωφελείας, με την πρόβλεψη της δυνατότητας χορήγησης κρατικών ενισχύσεων τόσο στους κατόχους των αδειών αποθήκευσης όσο και στους χρήστες.

Επιπλέον, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του Μέρους Β’, οργανώνεται η αγορά υδρογόνου μέσω της εν μέρει ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788.

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη 19η Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10 π.μ.