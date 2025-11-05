Μάλμε - Παναθηναϊκός: Τι να δείτε και τι να δοκιμάσετε στην πόλη της Σουηδίας

Ένας ταξιδιωτικός οδηγός με όλα όσα αξίζει να δείτε και να απολαύσετε στη σουηδική πόλη όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας Μάλμε - Παναθηναϊκός.

Το Μάλμε (Malmö) είναι μια πόλη αντιθέσεων, όπου η γοητεία του παλιού συναντά την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα και την καινοτομία. Βρίσκεται στο νότο της Σουηδίας, απέναντι από τη Δανία, και συνδέεται με την Κοπεγχάγη μέσω της γέφυρας του Όρεσουντ (Öresund Bridge). Με την ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική της, τη δυναμική γαστρονομική σκηνή της και τη νεανική της ατμόσφαιρα, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σουηδίας είναι ιδανική για ένα city break πέρα από τα συνηθισμένα.

Αυτές τις μέρες όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί, καθώς ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται κόντρα στη Μάλμε την Πέμπτη (06/11) για την 4η αγωνιστική του Europa League. Για εσάς που θα ταξιδέψετε μέχρι εκεί για τον αγώνα, ετοιμάσαμε έναν μικρό οδηγό με τα καλύτερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε στην πόλη.