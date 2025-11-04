Ανήσυχος ο Γκουτέρες από τις «συνεχείς παραβιάσεις» της εκεχειρίας στη Γάζα

Οι παραβιάσεις «πρέπει να σταματήσουν και όλες οι πλευρές πρέπει να σεβαστούν τις αποφάσεις της πρώτης φάσης της ειρηνευτικής συμφωνίας», δήλωσε.

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε σήμερα «βαθιά ανήσυχος από τις συνεχείς παραβιάσεις» της κατάπαυσης πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που τερμάτισε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου μεταξύ Ισραήλ και της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

Οι παραβιάσεις «πρέπει να σταματήσουν και όλες οι πλευρές πρέπει να σεβαστούν τις αποφάσεις της πρώτης φάσης της ειρηνευτικής συμφωνίας», δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στο περιθώριο της δεύτερης διεθνούς συνόδου για την κοινωνική ανάπτυξη στην Ντόχα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ