Χαρακόπουλος: Πλάνο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ με έγνοια για ηλικιωμένους συνταξιούχους

«Προφανώς ζούμε σε μια περίοδο ραγδαίων αλλαγών. Ζούμε σε μια περίοδο μετάβασης. Έχει συρρικνωθεί κατά 90% τα τελευταία χρόνια η αλληλογραφία, η έγχαρτη αλληλογραφία, τα γράμματα που κάποτε στέλναμε. Λοιπόν, όλοι επικοινωνούν με email, χρησιμοποιούν τις διάφορες εφαρμογές. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργείται άγχος και αγωνία σε ηλικιωμένους συμπολίτες μας, σε ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Γι' αυτούς, λοιπόν, πρέπει να γίνει σαφές ότι υπάρχει ιδιαίτερη έγνοια, ενδιαφέρον και κανένας δεν τους εγκαταλείπει. Πλάνο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ με έγνοια για ηλικιωμένους συνταξιούχους». Αυτό τόνισε ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤnews, όταν ρωτήθηκε για το επικείμενο κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Για το ίδιο θέμα, ο Θεσσαλός πολιτικός πρόσθεσε: «Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι συντάξεις δεν πληρώνονταν στον γκισέ, πήγαιναν πόρτα-πόρτα οι ταχυδρόμοι και πλήρωναν τη σύνταξη, έδιναν τη σύνταξη στον ηλικιωμένο συνταξιούχο. Ομοίως, θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι και οι λογαριασμοί των ΔΕΚΟ, οι άλλες συναλλαγές θα μπορούν να γίνονται πόρτα-πόρτα. Θα πρέπει να ενισχυθεί το δίκτυο των ταχυδρόμων, των διανομέων, που θα φτάνουν και στην τελευταία πόρτα, στο τελευταίο χωριό της πιο ακριτικής και απομονωμένης περιοχής της χώρας».

Παράλληλα, ο κ. Χαρακόπουλος σημείωσε ότι «την ευθύνη φέρει η διοίκηση των ΕΛΤΑ. Τα ΕΛΤΑ, όπως ξέρετε, στην περίοδο της διακυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου με το τρίτο μνημόνιο πέρασαν στο Υπερταμείο, έχουν ανεξάρτητη διοίκηση. Δεν υπήρξε κάποια συντονισμένη ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών. Είδα χθες στην ανακοίνωσή τους ότι εάν δεν υπάρξει αναδιάρθρωση, αν δεν γίνουν αλλαγές, θα καταστεί μη βιώσιμη η παρουσία της επιχείρησης στους επόμενους έξι με εννέα 9 μήνες. Τι σημαίνει αυτό; Θα υπάρξει καθολικό λουκέτο στην επιχείρηση; Το ζητούμενο είναι πώς θα εξυπηρετηθεί ο πολίτης στην περιφέρεια. Το να συνεχιστεί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η πεπατημένη είναι αδύνατο. Να υπάρξει, δηλαδή, κρατική ενίσχυση, κρατικές επιχορηγήσεις, όπως μπορεί να γινόταν στο παρελθόν, διότι πια υπάρχουν ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν πλέον και άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ταχυμεταφορών. Εκείνο, λοιπόν, που πρέπει να γίνει κατανοητό, είναι να υπάρξει ένα συγκεκριμένο πλάνο, ένα πρόγραμμα μετάβασης στη νέα εποχή που οφείλουν να μας πούνε τα ΕΛΤΑ».

Όσον αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, απαντώντας σε ερώτηση για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων πληρωμών στους αγρότες, επεσήμανε ότι «αλλοίμονο αν δεν υλοποιηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Γιατί πραγματικά στη Θεσσαλία, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, αλλά νομίζω και σε όλη τη χώρα, υπάρχει αρκετή "εύφλεκτη ύλη" στον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό κόσμο».

Επίσης, ο κ. Χαρακόπουλος αναφέρθηκε στους πολύτεκνους, υπογραμμίζοντας:«Χρόνια πολλά στους πολύτεκνους, καθώς σήμερα είναι ημέρα γιορτής της πολύτεκνης οικογένειας και κατά αγαθή συγκυρία ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου με τα μέτρα στήριξης της οικογένειας, με τα μέτρα για την αντιμετώπιση και του δημογραφικού που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ