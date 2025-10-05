Μυλωνάκης: Η εφημερίδα Documento επιχειρεί για μια ακόμη φορά να συσκοτίσει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υφυπ. παρά τω πρωθυπουργώ κατηγορεί τον εκδότη της εφημερίδας Κώστα Βαξεβάνη ότι είναι εμπαθής και την εφημερίδα ότι είναι τυφλωμένη από το αντιπολιτευτικό μένος του εκδότη της.

Με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης δίνει απάντηση σε δημοσίευμα της εφημερίδας Documento.

Ο κ. Μυλωνάκης κατηγορεί τον εκδότη της εφημερίδας Κώστα Βαξεβάνη ότι είναι εμπαθής και επιχειρεί να συσκοτίσει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υπενθυμίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σύσκεψη στο Μαξίμου τόνισε ότι έθεσε έναν αδιαπραγμάτευτο κανόνα, που δεν ήταν άλλος από το «εισπράττουν στήριξη, επιδοτήσεις αυτοί που πραγματικά τις δικαιούνται».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά- μεταξύ άλλων- ο κ. Μυλωνάκης, «αυτή είναι η πραγματικότητα, η οποία δεν εξυπηρετεί όσους επιχειρούν να διαστρεβλώσουν τα γεγονότα και να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Αναλυτικά ο Γιώργος Μυλωνάκης αναφέρει:

«Με νέο δημοσίευμα η εφημερίδα Documento επιχειρεί για μια ακόμη φορά να συσκοτίσει την πραγματική διάσταση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, τυφλωμένη από το αντιπολιτευτικό μένος του εκδότη της.

Αν ο ανωτέρω εκδότης δεν ήταν τόσο εμπαθής (χαρακτηρισμός άκρως επιεικής καθώς δεν μπορώ να σκεφτώ άλλον για έναν δημοσιογράφο που υποβάλλει μηνυτήριες αναφορές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μετά δημοσιογράφος του δικού του μέσου ρωτάει την Ευρωπαία Εισαγγελέα σε συνέντευξη Τύπου αν το πολιτικό πρόσωπο που έχει ο ίδιος μηνύσει είναι δήθεν ελεγχόμενος, με την τελευταία να δηλώνει άγνοια προφανώς επί του θέματος) θα είχε κάνει ρεπορτάζ και θα γνώριζε ότι στις 21 Ιουνίου του 2024, λίγες ημέρες δηλαδή μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) κ. Κωνσταντίνου Τσιάρα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο εν λόγω υπουργείο ως έμπρακτη απόδειξη της προτεραιότητας που έδινε και δίνει η Κυβέρνηση στον αγροτικό τομέα.

Στην επίσκεψη αυτή έλαβε χώρα διευρυμένη σύσκεψη με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου και στελέχη εποπτευόμενων Οργανισμών του υπουργείου, στην οποία συμμετείχα, όπως προκύπτει και από το σχετικό δελτίου τύπου που είναι αναρτημένο στις ιστοσελίδες της Προεδρίας της Κυβέρνησης και του ΥΠΑΑΤ.

Στην εν λόγω σύσκεψη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε χαρακτηριστικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Υπάρχει ένας κανόνας - και θα κλείσω με αυτό - ο οποίος είναι αδιαπραγμάτευτος γι’ αυτή την κυβέρνηση: εισπράττουν στήριξη, επιδοτήσεις αυτοί που πραγματικά τις δικαιούνται. Και ο νοών νοείτω. Έχουμε βήματα να κάνουμε ακόμα σε αυτή την κατεύθυνση και προς τα εκεί θα κινηθούμε.»

Στο πλαίσιο της εν λόγω επίσκεψης έγινε ιδιαίτερη μνεία στον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς τον Μάρτιο του 2024 προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλογισμός σε βάρος της χώρας μας ύψους 281 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στις 30 Απριλίου του ίδιου έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε επίσημα με επιστολή της ζήτημα επιτήρησης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρα το να ρωτάει κανείς αν γνωρίζαμε για τα προβλήματα του Οργανισμού είναι σαν να ρωτάει αν ο ήλιος ανατέλλει από την Ανατολή.

Όπως πολλές φορές έχουμε πει, προφανώς και γνωρίζαμε τα διαχρονικά προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και κάναμε πολύ σημαντικά βήματα εκσυγχρονισμού του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γνωρίζαμε το περιεχόμενο της έρευνας ή των ερευνών των εθνικών ή ευρωπαϊκών εισαγγελικών αρχών, όπως κάποιοι φαντασιώνονται.

Στο πλαίσιο αυτής της σύσκεψης στο ΥΠΑΑΤ, υπήρξε ενημέρωση από τον νέο υπουργό κ. Τσιάρα και για ένα ακανθώδες ζήτημα που σχετιζόταν με την προβληματική συνεργασία μεταξύ των δύο αναδόχων εταιρειών για την ανάπτυξη και προσαρμογή των απαιτούμενων πληροφοριακών συστημάτων και διασυνδέσεων, που θα υποστηρίξουν την ΚΑΠ 2023-2027, τον έλεγχο των οποίων θυμίζω ότι ζήτησε η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, που καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Το ζήτημα αυτό έχρηζε άμεσης αντιμετώπισης, καθώς είχε φτάσει μέχρι στο σημείο ανταλλαγής εξωδίκων μεταξύ τους, γεγονός που έθετε σε κίνδυνο τη διαδικασία πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες αποτελούσαν και αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης.

Αμέσως μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο ΥΠΑΑΤ ακολούθησε την ίδια ημέρα συνάντηση εργασίας στο Γραφείο του υπουργού με τους εκπροσώπους των δύο μελών της ένωσης εταιρειών στην οποία είχε ήδη ανατεθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης και την τότε διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία συμμετείχα, προκειμένου να καταστήσουμε σαφές ως κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να ανεχθούμε καμία περαιτέρω καθυστέρηση στην εκτέλεση της σύμβασης που η εν λόγω ένωση εταιρειών είχε αναλάβει.

Στην εν λόγω συνάντηση έγινε ξεκάθαρο τόσο από τον αρμόδιο υπουργό κ. Τσιάρα όσο και από εμένα ότι η θέση της Κυβέρνησης είναι αταλάντευτη και δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση οι προστριβές μεταξύ των εταιρειών που συμμετέχουν στην ανάδοχη κοινοπραξία να θέσουν σε κίνδυνο το σύστημα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ σε βάρος των εκατοντάδων χιλιάδων παραγωγών της Χώρας.

Αυτή είναι λοιπόν η περιβόητη σύσκεψη που «αποκαλύπτει» η εφημερίδα Documento, στην οποία συμμετείχα ως υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, η οποία αποτελεί, όλως περιέργως, «είδηση» για την εφημερίδα.

Συνεπώς καμία “διαιτησία” δεν υπήρξε, όπως αναληθώς ισχυρίζεται ο κ. Βαξεβάνης.

Η σύμβαση είχε υπογραφεί και υπήρχαν εκκρεμή ζητήματα στην εκτέλεση της που αν δεν αντιμετωπίζονταν άμεσα θα δημιουργούσαν μεγάλο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πληρωμές του προς τους παραγωγούς.

Για αυτόν ακριβώς το λόγο διαμηνύθηκε προς τους εκπροσώπους και των δύο εταιρειών και μάλιστα σε αυστηρότατο τόνο ότι η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί παιχνίδια σε βάρος των Ελλήνων παραγωγών, ούτε θα ανεχθεί εσωτερικούς ανταγωνισμούς που θα υπονομεύσουν το μέλλον του Οργανισμού Πληρωμών, στο βωμό εξυπηρέτησης επιχειρηματικών συμφερόντων.

Αυτή είναι η πραγματικότητα, η οποία δεν εξυπηρετεί όσους επιχειρούν να διαστρεβλώσουν τα γεγονότα και να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να καλύψουν τα πραγματικά προβλήματα που αρχίζουν να ξεσκεπάζονται από τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, στη διάθεση της οποίας έχω τεθεί, προκειμένου για μια ακόμη φορά να απαντήσω στις ανακρίβειες που ανεύθυνα κάποιοι καλλιεργούν για να παρεμποδίσουν την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της».