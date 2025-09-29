ΞΕΕ: Πραγματοποιήθηκε ο 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής «Ζωγραφίζω τη Φιλοξενία»

Διήμερο επιβράβευσης, ψυχαγωγίας και μάθησης για τους 18 μικρούς νικητές στην Αθήνα.

Χαρά, μάθηση, έμπνευση, εξερεύνηση αλλά και συγκίνηση ήταν τα συστατικά του διήμερου φιλοξενίας των 18 μαθητών–νικητών του 1ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής «Ζωγραφίζω τη Φιλοξενία», με τη συμμετοχή των οικογενειών και των εκπαιδευτικών τους.

Την πρωτοβουλία του διαγωνισμού είχε το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος στο πλαίσιο των δράσεων «Μαθαίνω τη Φιλοξενία», σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και το Υπουργείο Τουρισμού. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως ο διαγωνισμός που απευθυνόταν σε μαθητές και μαθήτριες των δημοτικών σχολείων όλης της χώρας συγκέντρωσε πάνω από 2.300 συμμετοχές, αναδεικνύοντας τη φιλοξενία ως αξία, βίωμα και πηγή δημιουργικής έκφρασης για τα παιδιά.

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο The Cotsen Hall, παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Σοφίας Ζαχαράκη, της Υπουργού Τουρισμού κ. Όλγας Κεφαλογιάννη και του Προέδρου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Αλέξανδρου Βασιλικού, οι οποίοι και απένειμαν τα βραβεία στους νικητές.

Οι 18 διακριθέντες/είσες –τρεις από κάθε τάξη του Δημοτικού– ξεχώρισαν για τη φαντασία και την ευαισθησία τους με την οποία αποτύπωσαν την έννοια της φιλοξενίας στις ζωγραφιές τους. Τα έργα τους φιλοξενούνται πλέον στο ειδικό επετειακό λεύκωμα για τα 90 χρόνια του ΞΕΕ, υπενθυμίζοντας ότι η φιλοξενία είναι στάση ζωής και θεμέλιο μιας ανοιχτής κοινωνίας.

Οι μικροί καλλιτέχνες που διακρίθηκαν για τα έργα τους, έφτασαν από διάφορα μέρη της χώρας μας στην Αθήνα, φιλοξενήθηκαν από το ΞΕΕ στο Domotel Kastri και συμμετείχαν σε ένα εμπνευσμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, που σχεδιάστηκε ειδικά για την ηλικία και τα ενδιαφέροντά τους.

Το διήμερο περιελάμβανε δημιουργικά εργαστήρια και παιχνίδια πάνω στην έννοια της φιλοξενίας με ομάδα εξειδικευμένων εμψυχωτών. Επίσης, έγινε ξενάγηση στο Μουσείο Ακρόπολης με γρίφους και διαδραστικό παιχνίδι, αλλά και κυνήγι θησαυρού στα σοκάκια της Πλάκας. Δραστηριότητες που έβαλαν τα παιδιά να «ανακαλύψουν» την πόλη, συνδέοντας την ιστορική μνήμη με τη φαντασία και την ομαδικότητα.

Την τελευταία ημέρα της φιλοξενίας τους, οι νικητές επισκέφθηκαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην Κηφισιά. Μέσα από τις εκθέσεις θηλαστικών, υδροβιολογίας, βοτανικής και τη θεματική «Βιοποικιλότητα: Όλα Συνδέονται», τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με την έννοια της περιβαλλοντικής ευθύνης, αξία που αφορά άμεσα τη σύγχρονη και βιώσιμη φιλοξενία.

Ο μαθητικός διαγωνισμός και το διήμερο φιλοξενίας των νικητών εντάσσονται στη στρατηγική του ΞΕΕ να «ενώνει» φιλοξενία με την εκπαίδευση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μαθαίνω τη Φιλοξενία». Σε αυτό το πλαίσιο έχουν ήδη ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας δύο ακόμη δράσεις. Η πρώτη, με τον τίτλο «Φιλοξενία Μου», απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Β’ και Γ’ Δημοτικού για μια πρώτη γνωριμία με την έννοια της φιλοξενίας. Η δεύτερη που ακολούθησε με τον τίτλο «Μαθαίνω τα Επαγγέλματα της Φιλοξενίας», απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου, με στόχο την ενίσχυση της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κα Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Η φιλοξενία είναι διαχρονική αξία της πατρίδας μας και θεμέλιο του ελληνικού τουρισμού. Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής “Ζωγραφίζω τη Φιλοξενία” έδωσε στα παιδιά μας την ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά και να αποτυπώσουν με χρώμα πώς αντιλαμβάνονται αυτή την αξία. Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές που διακρίθηκαν, αλλά και σε όλους όσοι συμμετείχαν στον διαγωνισμό καθώς και στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος για την πρωτοβουλία του. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού στηρίζουμε δράσεις που καλλιεργούν τη δημιουργικότητα, την αλληλεγγύη και τις δεξιότητες των παιδιών, επενδύοντας στο μέλλον της χώρας μας.».

Η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη δήλωσε: «Ως Υπουργός Τουρισμού χαιρετίζω την απονομή βραβείων στους μαθητές δημοτικού που διακρίθηκαν στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής για τη φιλοξενία, που διοργανώθηκε από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η σημερινή εκδήλωση, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, μας υπενθυμίζει ότι η φιλοξενία είναι αξία με μακρά παράδοση στη χώρα μας, μας ξεχωρίζει και μας προσδιορίζει και μας εμπνέει. Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν, τους εκπαιδευτικούς που στήριξαν την προσπάθεια και βέβαια στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας για την αξιέπαινη πρωτοβουλία».

Ο Πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρος Βασιλικός δήλωσε: «Τα παιδιά είναι το μέλλον της Ελλάδας και η φιλοξενία, το διαχρονικό συγκριτικό πλεονέκτημά μας. Στα χαμογελαστά πρόσωπα των παιδιών που είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και να βραβεύσουμε βλέπουμε το φωτεινό μέλλον της ελληνικής φιλοξενίας. Ανοιχτό, δημιουργικό, ανθρώπινο, συνεργατικό. Αγκαλιάζοντας με τις δράσεις μας τη νέα γενιά, θωρακίζουμε το αύριο της ελληνικής φιλοξενίας και δυναμώνουμε τη χώρα μας, με ποιότητα και αξίες».