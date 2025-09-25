Ειδήσεις | Διεθνή

Χούθι: 8 νεκροί και 142 τραυματίες στις ισραηλινές επιδρομές στη Σαναά

Newsroom
Χούθι: 8 νεκροί και 142 τραυματίες στις ισραηλινές επιδρομές στη Σαναά
Οι ισραηλινές επιδρομές σήμερα στη Σαναά προκάλεσαν τον θάνατο οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό 142, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν την πρωτεύουσα της Υεμένης.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Χούθι, ο Ανίς Αλασμπάχι, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι ο απολογισμός «αυξήθηκε σε οκτώ μάρτυρες και 142 τραυματίες» ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων κάτω από τα ερείπια.

Ισραήλ
Υεμένη
Χούθι

