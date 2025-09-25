Τέμπη: Αίτημα Καρυστιανού για εκταφή της κόρης της

Αίτημα εκταφής για την κόρη της, Μάρθη που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα των Τεμπών, κατέθεσε σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, η Μαρία Καρυστιανού.

Η Μαρία Καρυστιανού ζητά την εκταφή της σορού της κόρης της, με σκοπό τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, για την ανεύρεση της αληθούς αιτίας θανάτου στα Τέμπη. Όπως μάλιστα αποκαλύπτει στον φάκελο με τις εξετάσεις DNA θανόντων, λείπουν οι εξετάσεις της κόρης της.

Παράλληλα, η Μαρία Καρυστιανού υποστηρίζει ότι το αίτημα εκταφής της αδικοχαμένης κόρης της έχει διττή βάση και θα πρέπει να γίνει «για λόγους ταυτοποίησης (άρθρα 8 & 2 ΕΣΔΑ) και για λόγους εντοπισμού των χημικών που προκάλεσαν τη φονική πυρόσφαιρα (άρθρο 6 ΕΣΔΑ).





Σύμφωνα με το υπόμνημα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 2023 «στην περίπτωση της κόρης μου δεν έγινε ιατρική πραγματογνωμοσύνη νεκροψία – νεκροτομή σύμφωνα με το κάτωθι υπ’ αριθμόν 447/2023 έγγραφο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας, αλλά και πλέον τούτου στον φάκελο με τις εξετάσεις DNΑ θανόντων, απουσιάζουν πλήρως οι εξετάσεις DNA της κόρης μου».

Η Μαρία Καρυστιανού υπογραμμίζει επίσης στο υπόμνημά της προς την πρόεδρο Εφετών Λάρισας ότι συντρέχουν λόγοι επιστροφής της δικογραφίας για συμπληρωματική ανάκριση, καθώς «προκύπτει από πληθώρα στοιχείων, τα οποία αναδεικνύονται στο παρόν και έχουν ήδη αναδειχθεί και σε πλείστα όσα αιτήματα, υπομνήματα κλπ τα οποία έχω υποβάλει τόσο εγώ όσο και οι λοιποί συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών τα οποία έχουν εγχειρισθεί στη δικογραφία και τα οποία είτε αγνοήθηκαν, είτε απορρίφθηκαν αναιτιολόγητα, είτε εξετάστηκαν μεν αλλά επιδερμικά».

Αφού τονίζει, δε, πως η υπόθεση δεν μπορεί να θεωρηθεί ώριμη για να οδηγηθεί σε δίκη, εφόσον παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα και δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες σε όλα τα επίπεδα, προσθέτει: «έχει παραμένει ανοικτό και αναπάντητο το κρίσιμο ζήτημα: η αναζήτηση όλων των ποινικώς υπευθύνων αλλά και, κυρίως, η διαλεύκανση της αληθούς αιτίας που προκάλεσε τον θάνατο των αγαπημένων μας προσώπων στο πολύνεκρο αυτό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Υπό τα δεδομένα αυτά, η υπόθεση, με το μέχρι σήμερα αποδεικτικό υλικό, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ώριμη προς εκδίκαση».

Τρίτο αίτημα εκταφής από τον Π. Ασλανίδη

24 ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων, ο Παύλος Ασλανίδης επανέφερε ενώπιον της Προέδρου Εφετών Λάρισας, το αίτημά του για εκταφή των λειψάνων του παιδιού του.

Είναι το τρίτο αίτημα που καταθέτει ο κ. Ασλανίδης, πατέρας του 26χρονου Δημήτρη. Τα δύο προηγούμενα αφορούσαν στον έλεγχο για χημικές ουσίες και απορρίφθηκαν και από τον ανακριτή και από το δικαστικό συμβούλιο. Αυτή τη φορά η εκταφή ζητείται και για την ταυτοποίηση της σορού και για τον εντοπισμό χημικών υλικών.

Νέο υπόμνημα συγγενών θυμάτων – Ζητούν συμπληρωματική ανάκριση για σειρά πράξεων

Νέο υπόμνημα κατέθεσαν 76 συγγενείς θυμάτων στην Πρόεδρο Εφετών Λάρισας, ζητώντας συμπληρωματική ανάκριση για σειρά πράξεων. Ανάμεσα στα άλλα αιτήματα, είναι η εκταφή της σορού του παιδιού του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.

Πρόκειται για το ίδιο υπόμνημα που κατέθεσαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Εισαγγελία Λάρισας και την περασμένη Δευτέρα στον Άρειο Πάγο. Σε αυτό προσέθεσαν αίτημα για αναβάθμιση των κατηγοριών των στελεχών της Hellenic Train για τα κακουργήματα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και της ανθρωποκτονίας από πρόθεσης.