Αυτή είναι η νέα πράσινη φανέλα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ

«Κάθε λεπτομέρεια αναδεικνύει ότι η φανέλα δεν είναι απλά ένα αθλητικό προϊόν, αλλά το αποτέλεσμα παράδοσης, δημιουργίας και καινοτομίας» τονίζεται.

Τη νέα εντός έδρας εμφάνιση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τη σεζόν 2025/26, σφυρίζοντας την έναρξη σε μια αγωνιστική χρονιά γεμάτη φιλοδοξία, πάθος και υψηλούς στόχους, παρουσίασαν η adidas και το «τριφύλλι».

Το κλασικό σκούρο πράσινο της ομάδας συναντά τις χρυσές λεπτομέρειες σε μια φανέλα που συνδυάζει παράδοση και δυναμισμό, με κάθε ραφή να αποπνέει την ιστορία του συλλόγου αλλά και τη φιλοδοξία για το μέλλον, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. Mάλιστα, απουσιάζει εντελώς το κόκκινο χρώμα, όπως είχε αναφέρει το gazzetta.gr.

Designed with precision. Crafted with excellence. Every detail tells our story.



Pure Green. Pure Gold.



The 2025/26 home jersey embodies the legacy of our team!

@adidasHoops

#WeTheGreens #paobcaktor #adidasgr #createdwithadidas pic.twitter.com/0zlqOtpvTJ — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 24, 2025

«Κάθε λεπτομέρεια αναδεικνύει ότι η φανέλα δεν είναι απλά ένα αθλητικό προϊόν, αλλά το αποτέλεσμα παράδοσης, δημιουργίας και καινοτομίας» τονίζεται.

Όπως αναφέρεται, η συνεργασία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με την adidas μετρά πάνω από δέκα χρόνια και έχει συνδυαστεί με τις κορυφαίες στιγμές του συλλόγου, όπως η 7η κατάκτηση της EuroLeague, με τα three stripes να κοσμούν τη φανέλα των Πρωταθλητών Ευρώπης του 2024.

Με τη νέα τους εμφάνιση, οι «πράσινοι» ετοιμάζονται να γράψουν τις επόμενες χρυσές σελίδες της ιστορίας τους. Οι νέες εμφανίσεις του Παναθηναϊκού AKTOR για την σεζόν 2025/26 θα είναι διαθέσιμες αποκλειστικά στο PAOSHOP.