Γεωργιάδης: Προτεραιότητα για το υπουργείο Υγείας τα ληξιπρόθεσμα χρέη των νοσοκομείων

Προτεραιότητα για το υπουργείο Υγείας αποτελούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη των νοσοκομείων, η μείωση τους και ο μηδενισμός τους, με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να τονίζει (μιλώντας σε Διημερίδα) ότι τα χρέη ήταν 1,257 δισ. ευρώ και αυτή τη στιγμή έχουν πέσει κάτω του 1 δισ. ευρώ και θα αιτηθεί έκτακτη επιχορήγηση από το υπουργείο Οικονομικών για την πληρωμή συγκεκριμένων κωδικών.

Μιλώντας σε ενημερωτική Διημερίδα του Υπουργείου Υγείας για θέματα των νοσοκομείων της χώρας, σε όλους τους διοικητές των νοσοκομείων, των υγειονομικών περιφερειών (ΥΠΕ) και όλων των φορέων της υγείας, ο υπουργός Υγείας, Α. Γεωργιάδης τόνισε ότι μέσα από το σύστημα αξιολόγησης οι μισοί από τους διοικητές δεν είναι πια οι ίδιοι σε σχέση με ενάμιση χρόνο πριν (που είχε πραγματοποιηθεί η προηγούμενη διημερίδα) και ξεκαθάρισε πως η έκτακτη επιχορήγηση που θα δοθεί στα νοσοκομεία άμεσα, θα προορίζεται μόνο για το μηδενισμό των ληξιπρόθεσμων χρεών σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Επιπλέον, ζήτησε από τους διοικητές των νοσοκομείων να συμβάλλουν τα μέγιστα για την ομαλή διοίκηση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων τονίζοντας πως ο έλεγχος θα είναι αυστηρός γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι μία από τις ιερότερες κατακτήσεις της ελληνικής Δημοκρατίας.

Αναφερόμενος στις μεγάλες αναμονές για τα ψυχρά (προγραμματισμένα) χειρουργεία, ο υπουργός Υγείας τόνισε οι αναμονές έχουν μειωθεί πολύ. Υπήρχαν άνω των 88.000 αναμονών, άνω των 4 μηνών και αρκετά περιστατικά στη λίστα περίμεναν από το 2017, όταν ξεκίνησε ο θεσμός των απογευματινών χειρουργείων. Στη δεδομένη χρονική συγκυρία έχουν μειωθεί οι αναμονές κάτω του μισού, με τον υπουργό Υγείας να προσθέτει πως προχωρά στην υλοποίηση των στόχων, που έχουν σαν ημερομηνία ορόσημο την 30η Ιουνίου 2026 που λήγει το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Ξεκινήσαμε με πιο αργό ρυθμό, αλλά ο ρυθμός έχει βελτιωθεί, έχουμε ανεβάσει ταχύτητες» πρόσθεσε ο υπουργός περνώντας στην μεγάλη μεταρρύθμιση που υλοποιείται στο ΕΣΥ, για την δυνατότητα παραλλήλου ιδιωτικού έργου από τους γιατρούς. Ο Άδωνις Γεωργιάδης θύμισε ότι αυτό το έργο πρωτοξεκίνησε από τον Γεώργιο Σούρλα και συνεχίστηκε από τον Αλέκο Παπαδόπουλο, μέτρα πολλές δεκαετίες από το 1993 και κατάφερε η ελληνική πολιτεία να το ολοκληρώσει το 2024, επί δικής του θητείας και επί κυβερνήσεως Κ. Μητσοτάκη. Στο έργο αυτό προστίθεται νέο άρθρο για την δυνατότητα πραγματοποίησης παράλληλου ιδιωτικού έργο στους εργαζόμενους των ΤΟΜΥ.

Όπως διευκρινίζει ο υπουργός Υγείας, πηγαίνουμε βήμα-βήμα για να δούμε πως δουλεύουν οι μεταρρυθμίσεις. Στις φωνές της αντιπολίτευσης ότι το ΕΣΥ θα κατέρρεε ότι οι γιατροί θα ασχολιόντουσαν μόνο με το ιδιωτικό τους έργο και θα εγκατέλειπαν τις νοσοκομειακές τους υποχρεώσεις έχουμε να αντιπαραθέσουμε αριθμό ρεκόρ αντιμετώπισης περιστατικών στο ΕΣΥ το 2024, σημειώνει ο υπ. Υγείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο γενικός γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού, Άρης Αγγελής τα νοσοκομεία του ΕΣΥ έκλεισαν με έναν αριθμό-ρεκόρ επισκεψιμότητας το 2024, καθώς χειρίστηκαν 11.800.000 περιστατικά, αριθμός μεγαλύτερος κατά 500.000 περιστατικά, σε σύγκριση με το 2023.

Ο Υπ. Υγείας τόνισε πως η παροχή δυνατότητας στους ιδιωτικούς γιατρούς να μπορούν να προσφέρουν έργο στο ΕΣΥ είναι ζωτικής σημασίας για τα περιφερειακά κυρίως νοσοκομεία, εκεί όπου υπάρχουν και οι μεγαλύτερες ελλείψεις στους γιατρούς ειδικοτήτων και επεσήμανε ότι πρέπει να βρούμε τον τρόπο το ΕΣΥ και ο ιδιωτικός τομέας να μην ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον αλλά να είναι περισσότερο συνεργατικοί, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε τα σοβαρά περιστατικά καταλήγουν στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και αυτό συμβαίνει γιατί εκεί είναι μεγάλος ο αριθμός των περιστατικών, οπότε οι γιατροί αποκτούν εμπειρία και η ικανότητα συμβαδίζει με την εμπειρία.

Ο υπουργός Υγείας προχώρησε στον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, που αποτελεί φλέγον θέμα γιατί ως χώρα έχουμε μεγάλο clawback (αυτόματες επιστροφές από την υπέρβαση της δαπάνης). Οι κεντρικές πληρωμές πλέον γίνονται από τον εθνικό φορέα ΕΚΑΠΥ (Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας) και όχι από τους προϋπολογισμούς των διοικήσεων των νοσοκομείων. Ωστόσο, όπως επεσήμανε ο Α. Γεωργιάδης, «το ότι έχουμε αφαιρέσει το κομμάτι της δαπάνης από τα νοσοκομεία, δεν σημαίνει ότι έχει αφαιρεθεί από τους διοικητές η ευθύνη!» Μέσα στο 2026 θα εισαχθεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση εντός των νοσοκομείων και ο έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης στα νοσοκομεία θα αποτελέσει έναν πολύ σημαντικό δείκτη αξιολόγησης που θα κρίνει την πορεία κάθε διοικητή, πρόσθεσε ο υπ. Υγείας. Κάνοντας την αυτοκριτική του ο Α. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι δεν του αρέσει ούτε να φωνάζει ούτε να παίρνει κεφάλια και ότι αυτή εικόνα που βλέπει ο κόσμος μπροστά στις κάμερες με τον Άδωνι να φωνάζει δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, όμως ο έλεγχος θα είναι πολύ αυστηρός γιατί οι διοικητές οφείλουν να ελέγχουν τα νοσοκομεία και η δουλειά του υπουργού Υγείας είναι να ελέγχει τους διοικητές, καθώς το ΕΣΥ αποτελεί μια από τις ιερότερες κατακτήσεις της ελληνικής Δημοκρατίας και δεν μπορούμε να παίζουμε με τα χρήματα των φορολογουμένων και με τις ελπίδες των ασθενών.

«Μέσω των DRGs θα μπορούμε να βλέπουμε την δαπάνη ανά κλινική και σύντομα θα μπορούμε να βλέπουμε την δαπάνη ανά γιατρό, άρα θα χτυπάει αμέσως «καμπανάκι» αν για παράδειγμα ένας γιατρός έχει κόστος τριπλάσιο για το χειρουργείο ενός ασθενή από κάπου αλλού». Ο Α. Γεωργιάδης σχολίασε πως αυτά που γίνονταν στο παρελθόν απλά δεν θα μπορούν να γίνουν τονίζοντας με χιούμορ ότι η ακτινογραφία της δαπάνης στα νοσοκομεία θα είναι σε απόλυτο βαθμό, σε επίπεδο μαγνητικής τομογραφίας από τομογράφο 3 Tesla, δηλαδή από τον κορυφαίο τομογράφο που υπάρχει.

Περνώντας στο «αγκάθι» των ατιμολόγητων, ο υπουργός Υγείας εξήγησε ότι τα ατιμολόγητα γεννήθηκαν σε εποχή ΣυΡιζΑ και μειώθηκαν επί δικής του θητείας. Επίσης σχολίασε ότι οι διοικητές των νοσοκομείων που είχαν τα μεγαλύτερα ποσά ατιμολόγητων δεν βρίσκονται πια στη θέση τους και ζήτησε από όλες τις διοικήσεις να μειώσουν και να μηδενίσουν τα ατιμολόγητα καθώς φέρνουν την χώρα σε πολύ δύσκολη θέση.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ως μεγάλο επίτευγμα το ότι δε ζητήθηκε έκτακτη επιχορήγηση για τους προϋπολογισμούς του 2024, προσθέτοντας πως είναι μεγάλη υπόθεση η πιστή τήρηση του προϋπολογισμού και πως αν τηρούνται οι διαδικασίες όλα μπαίνουν σε μία σειρά. Για το 2025 εκτίμησε ότι θα καταφέρει να κλείσει τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων χωρίς να ζητήσει έκτακτη επιχορήγηση γα 2η χρονιά.

Προς αποφυγήν ωστόσο παρεξηγήσεων και οτιδήποτε θα μπορούσε η αντιπολίτευση να το πάρει και να το κάνει σημαία, ο υπουργός υγείας ξεκαθάρισε ότι μεταξύ τήρησης του προϋπολογισμού και ανταπόκριση σε ανάγκη ασθενή, κοιτάμε τον ασθενή. Σεβόμαστε τον έναν, άρα σεβόμαστε τους πάντες και προτεραιότητα πάντα έχει ο άνθρωπος γιατί το υπουργείο Υγείας δεν είναι ένα απλό λογιστήριο του κράτους» δήλωσε ο υπ. Υγείας.

Μετά ο υπουργός υγείας πέρασε στο Ταμείο Ανάκαμψης, διευκρινίζοντας ότι δεν πηγαίνει ανά περιφέρεια ή ανά νοσοκομείο, αλλά για όλη τη χώρα. Αν κάτι κολλήσει, κολλάει η χώρα. Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι αν ένα έργο κολλήσει, θα απενταχθεί για να μην κολλήσει η χώρα και ο Νοέμβριος του 2025 είναι η τελευταία ευκαιρία για να απενταχθούν έργα. «Αυτή τη στιγμή η χώρα φτιάχνει τα νοσοκομεία για τα επόμενα 30 χρόνια, δεν μπορούμε να αφήσουμε τη χώρα με νοσοκομεία ‘χρέπια’. Την 1η Ιουλίου 2026 δεν υπάρχει πια Ταμείο Ανάκαμψης, ό,τι δεν προχωρά απεντάσσεται γιατί είμαστε στην τελική ευθεία» είπε ο υπουργός Υγείας.

Οδεύοντας προς το τέλος της ομιλίας του ο Υπουργός Υγείας προέτρεψε τους διοικητές των νοσοκομείων να ενθαρρύνουν τους ασθενείς να προχωρήσει η αξιολόγηση. Αυτή τη στιγμή στο σύστημα αξιολόγησης των νοσοκομείων μετά από νοσηλεία, έχουμε συμμετοχή 20% και βάσει των ευρωπαϊκών μοντέλων το δείγμα πρέπει να είναι άνω του 5% για να είναι έγκυρο. Ο υπουργός θα ήθελε μεγαλύτερη συμμετοχή και ζήτησε από τους διοικητές να βάλουν ενημερωτικές σηματοδοτήσεις μέσα στα νοσοκομεία για τους ασθενείς, ώστε ο κόσμος να είναι πιο ενήμερος και επίσης τόνισε ότι τα γραφεία της ένωσης ασθενών μέσα στα νοσοκομεία θα αποκτήσουν τους χώρους που της αρμόζει και μια καλύτερη ονομασία από το υπάρχον ακρωνύμιο που κανείς δεν μπορεί να προφέρει και θυμίζει γλωσσοδέτη. Ζήτησε μάλιστα να γίνει brain storming και να βρεθεί ένα κομψό αρχαιοελληνικό όνομα που να αρμόζει στην ένωση ασθενών.

Στο πλαίσιο της ενημερωτικής διημερίδας που οργανώνει το υπουργείο Υγείας για τα θέματα των νοσοκομείων της χώρας, ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προέβη νωρίτερα άτυπα και σε μία σύγκριση του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Μ. Βρετανίας (NHS) που κάποτε ήταν πρότυπο για ολόκληρη την Ευρώπη με το νέο ΕΣΥ της πατρίδας μας, όπως αυτό διαμορφώνεται μέσα από την προσπάθεια αναβάθμισης και αναδιάρθρωσης που υλοποιείται για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες.

Αφορμή για αυτή την άτυπη σύγκριση ήταν ο τραγικός χαμός της άτυχης Μαρίσσας Λαιμού, κόρης του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού που πέθανε σε ηλικία μόλις 28 ετών στο Λονδίνο, πριν από λίγες ημέρες. Ο υπουργός Υγείας σχολίασε ότι ένα νέο κορίτσι, που είχε περάσει καρκίνο, επισκέφτηκε λονδρέζικο νοσοκομείο το οποίο την έστειλε σπίτι της δίνοντας της μόνο παρακεταμόλη, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού.

Στον αντίποδα, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι μέσα στο καλοκαίρι που μάς πέρασε, το ελληνικό ΕΣΥ υλοποίησε ένα θαύμα σώζοντας τον μικρό Δημήτρη από το Μέτσοβο. Ένα παιδί που βρέθηκε πραγματικά στην πόρτα του θανάτου μπόρεσε να μεταφερθεί έγκαιρα, να οργανωθεί η μεταμόσχευση να διακομισθεί στο εξωτερικό για την επέμβαση, να λειτουργήσει όλο το σύστημα συντονισμένα, χωρίς να χαθεί χρόνος και σήμερα ο Δημήτρης ζει και είναι καλά.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την περιπέτεια υγείας που είχε ο αυστραλέζικης καταγωγής κροίσος Tom Greenwood, CEO της Volt ο οποίος τραυματίστηκε σε σοβαρό ατύχημα με «γουρούνα» στη Μύκονο και ενώ το ασφαλιστικό του συμβόλαιο εμπεριείχε μεταφορά με ιδιωτικό ελικόπτερο, η ασφαλιστική εταιρεία αρνήθηκε να τον μεταφέρει. Επενέβη το ΕΚΑΒ, μετέφερε τον πολυτραυματία ο οποίος εισήχθη στο νοσοκομείο της Νίκαιας (που έχει δεχθεί στο παρελθόν πολύ σκληρή κριτική) και αυτή τη στιγμή έχει διαφύγει του κινδύνου. Σήμερα, ο Tom Greenwood νοσηλεύεται σε απλή κλινική του νοσοκομείου Νίκαιας, έχοντας εξέλθει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με τον υπουργό Υγείας να τονίζει ότι «εμείς σώζουμε ανθρώπους -δεν μας ενδιαφέρει αν είναι εκατομμυριούχοι ή όχι!».