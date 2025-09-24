FinTHESIS & e-Stegastiko: Η νέα εποχή στην αναζήτηση στεγαστικού δανείου

Η απόφαση για την απόκτηση κατοικίας είναι ίσως μία από τις σημαντικότερες οικονομικές κινήσεις στη ζωή ενός ανθρώπου, με το στεγαστικό δάνειο να αποτελεί ένα βασικό εργαλείο σε όλη τη διαδικασία.

Η απόφαση για την απόκτηση κατοικίας είναι ίσως μία από τις σημαντικότερες οικονομικές κινήσεις στη ζωή ενός ανθρώπου, με το στεγαστικό δάνειο να αποτελεί ένα βασικό εργαλείο σε όλη τη διαδικασία.

Όμως, η επιλογή του κατάλληλου προγράμματος μπορεί να αποδειχθεί σύνθετη στον σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο τραπεζικό χάρτη.

Τη λύση έρχεται να δώσει η FinTHESIS, μια πρωτοπόρος εταιρεία στον χώρο των χρηματοοικονομικών λύσεων και της διαμεσολάβησης στεγαστικών δανείων, μέσω της σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας e-Stegastiko.

Εύκολα, γρήγορα και χωρίς άγχος με το e-stegastiko

Το e-stegastiko λύνει τα χέρια σε κάθε υποψήφιο δανειολήπτη καθώς προσφέρει εντελώς δωρεάν τις ρηξικέλευθες υπηρεσίες της ενώ εξοικονομεί κόπο και χρόνο μιας και όλη η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, εύκολα, γρήγορα και χωρίς πίεση, αντί με φυσική παρουσία σε διαφορετικά τραπεζικά καταστήματα, με τη βοήθεια ενός διαπιστευμένου διαμεσολαβητή που μπορεί να φέρει εις πέρας την αποστολή.

Η πλατφόρμα συγκεντρώνει όλες τις διαθέσιμες επιλογές στεγαστικών δανείων από τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα να συγκρίνει προσφορές, να κατανοήσει πλήρως τους όρους (επιτόκιο, διάρκεια, κόστος, προκαταβολή) και να υποβάλει ηλεκτρονικά το αίτημά του.

Μάλιστα, το e-stegastiko περνά και από τη θεωρία στην πράξη καθώς προσφέρει στοχευμένη καθοδήγηση και προσωποποιημένες προτάσεις για το ποιο προϊόν ταιριάζει πραγματικά στο προφίλ του εκάστοτε υποψήφιου δανειολήπτη (με βάση, το εισόδημα, τη σταθερότητα εργασίας, την πιστοληπτική ικανότητα), με ανάλυση από εξειδικευμένους χρηματοοικονομικούς συμβούλους.

Επίσης, οι ίδιοι άνθρωποι αναλαμβάνουν την επικοινωνία με τις τράπεζες και παρακολουθούν όλη τη διαδικασία, από την αίτηση μέχρι την εκταμίευση και ενημερώνουν διαρκώς για την πορεία του φακέλου και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με στόχο την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τι κάνει τη Finthesis να ξεχωρίζει;

Αμεροληψία και Ουδετερότητα: Δεν εκπροσωπεί καμία τράπεζα. οι προτάσεις είναι πάντα αντικειμενικές, με αποκλειστικό σκοπό το οικονομικό συμφέρον του πελάτη.

Δεν εκπροσωπεί καμία τράπεζα. οι προτάσεις είναι πάντα αντικειμενικές, με αποκλειστικό σκοπό το οικονομικό συμφέρον του πελάτη. Ταχύτητα και Οργάνωση: Όλη η διαδικασία συγκεντρώνεται σε ένα one stop shop, με πλήρη ενημέρωση, ταχύτητα στις διαδικασίες, παρακολούθηση του αιτήματος.

Όλη η διαδικασία συγκεντρώνεται σε ένα one stop shop, με πλήρη ενημέρωση, ταχύτητα στις διαδικασίες, παρακολούθηση του αιτήματος. Εμπιστοσύνη και Διαφάνεια: Από την αρχή μέχρι το τέλος, οι επαφές χαρακτηρίζονται από πλήρη επαγγελματισμό και με σεβασμό στην προστασία προσωπικών δεδομένων.

Από την αρχή μέχρι το τέλος, οι επαφές χαρακτηρίζονται από πλήρη επαγγελματισμό και με σεβασμό στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Εξειδίκευση και Γνώση: Πιστοποιημένοι σύμβουλοι με πολυετή εμπειρία, γνώση της τραπεζικής αγοράς και πιστοποίηση MOODY’Sστη διαμεσολάβηση στεγαστικών δανείων.

Επιπλέον, ακόμα και αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει βρει ακίνητο, η FinTHESIS συνεργάζεται με εκτεταμένο δίκτυο μεσιτών, προσφέροντας τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να γνωρίζει εκ των προτέρων μέχρι ποιο ποσό μπορεί να δανειοδοτηθεί ώστε να βρει ό,τι ψάχνει στην αγορά του real estate.