Απεβίωσε η ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε

Ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα της «χρυσής εποχής» του ιταλικού κινηματογράφου.

Πέθανε, σε ηλικία 87 ετών, η γνωστή Ιταλίδα ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε. Η ηθοποιός απεβίωσε στο Νεμούρ, λίγο έξω απο το Παρίσι. Ήταν, αναμφισβήτητα, ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα της «χρυσής εποχής» του ιταλικού κινηματογράφου.

Είχε γεννηθεί το 1938 στην Τύνιδα, από γονείς με καταγωγή από την Σικελία, και μιλούσε γαλλικά, ιταλικά και αραβικά. Το 1957 κέρδισε τα καλλιστεία «Ωραιότερη Ιταλίδα της Τύνιδας» και μπόρεσε να ταξιδέψει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους Ιταλούς σκηνοθέτες: από τον Λουκίνο Βισκόντι, στον «Γατόπαρδο» και στον «Ρόκο και τα αδέλφια του», μέχρι τον Φενερίκο Φελλίνι στην ταινία «Οκτώμισι, 8 ½».

Συνολικά, συμμετείχε σε πάνω από 150 κινηματογραφικά έργα συνεργαζόμενη, επίσης, με τους σκηνοθέτες Σέρτζιο Λεόνε, Λουίτζι Κομεντσίνι και Μάριο Μονιτσέλλι. Συμπρωταγωνιστές της, ήταν κορυφαίοι ηθοποιοί, όπως ο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, ο Αλέν Ντελόν και ο Βιτόριο Γκάσμαν.

Σύμφωνα με τον ιταλικό και τον διεθνή τύπο, ήταν μια από τις ωραιότερες ηθοποιούς στον κόσμο. Μεταξύ άλλων, της είχε απονεμηθεί το Χρυσό Λιοντάρι Καριέρας από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, η Χρυσή Άρκτος Καριέρας από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και το γαλλικό βραβείο Λουμιέρ.

