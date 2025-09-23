Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: Κλείνει το μοναδικό πέρασμα Δυτικής Όχθης-Ιορδανίας μέχρι νεωτέρας

Το Ισραήλ σχεδιάζει να κλείσει το πέρασμα Άλενμπι, τη μοναδική δίοδο μεταξύ της υπό ισραηλινή κατοχή Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας, από αύριο, Τετάρτη, και μέχρι νεωτέρας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η παλαιστινιακή Γενική Αρχή για τα Σύνορα και τα Περάσματα.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και η ισραηλινή Υπηρεσία Αεροδρομίων, που είναι υπεύθυνη για το συνοριακό πέρασμα, δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

