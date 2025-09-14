Νέο μπαράζ αφίξεων αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Προβληματισμός και ανησυχία σε δήμο Γαύδου και ΛΣ από τις αυξημένες ροές.

Κλιμακώνονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, με το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) να βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή.

Το απόγευμα της Κυριακής, πλοίο της δύναμης FRONTEX εντόπισε δύο λέμβους με 166 αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Από αυτούς, οι 49 μεταφέρθηκαν με σκάφος της FRONTEX στο νησί της Γαύδου, ενώ οι υπόλοιποι 117 οδηγήθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Νωρίτερα το πρωί είχαν προηγηθεί δύο ακόμη μεγάλες επιχειρήσεις.

Σε πρώτη φάση, πλοίο της FRONTEX εντόπισε λέμβο με 71 μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Σφακίων. Λίγο πριν, περιπολικό του Λιμενικού Σώματος είχε διασώσει επίσης 38 άτομα από σκάφος νοτιοδυτικά του νησιού.

Συνολικά, μέσα σε λίγες ώρες, περισσότερα από 275 άτομα διασώθηκαν στα ανοιχτά της Γαύδου, αναδεικνύοντας την ένταση των μεταναστευτικών ροών στο νότιο Αιγαίο.

Προβληματισμός και ανησυχία σε δήμο Γαύδου και ΛΣ από τις αυξημένες ροές

Αυξημένες είναι οι ροές μεταναστών νότια της Κρήτης, με τη Γαύδο να σηκώνει το μεγάλο βάρος της πρώτης και ουσιαστικής διαχείρισης, γεγονός που έχει προβληματίσει τη δημοτική Αρχή.

Εκατοντάδες είναι οι μετανάστες που βρίσκονται στο λιμάνι του νησιού, τον Καραβέ, και, σύμφωνα με τη δήμαρχο, Λίλιαν Στεφανάκη, «έχουν ξεπεραστεί οι αριθμοί που είναι διαχείρισιμοι, με κάθε φόβο πλέον ακόμα και για υγειονομικά προβλήματα, αν συνεχιστεί η συγκεκριμένη κρίση λόγω των ροών».

Όπως επισημαίνει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η κ. Στεφανάκη, υπάρχει πλήρης κινητοποίηση του Λιμενικού, αλλά οι αφίξεις μεταναστών συνεχίζονται με γρήγορους ρυθμούς. Σύμφωνα με την ίδια, αυτήν την ώρα βρίσκονται στο λιμάνι 400 άτομα, ενώ υπάρχει ενημέρωση ότι δύο σκάφη της Frontex θα μεταβούν στη Γαύδο για να παραλάβουν τους μετανάστες και να τους προωθήσουν στα Χανιά. «Σίγουρα πρόκειται για έκτακτη κρίση, στην οποία συνηγόρησε ο καλός καιρός. Μας έφερε σε δύσκολη θέση δεδομένου ότι και οι προμήθειες που είχαμε προβλέψει και αποθηκεύσει έφτασαν στα όρια εξάντλησης», τονίζει η δήμαρχος.

Η Αγυιά Χανίων σηκώνει, επίσης, το μεγάλο βάρος της πολυήμερης φιλοξενίας των μεταναστών, με τη δημοτική Αρχή να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Πάνω από 600 μετανάστες στεγάζονται σε χώρους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, ενώ εδώ και λίγες ημέρες έχει σταματήσει η μεταφορά τους στην ηπειρωτική χώρα.

Από την πλευρά τους, οι λιμενικοί εκφράζουν προβληματισμό για όσα πρέπει να κάνουν και είναι εκτός των αρμοδιοτήτων τους, ενώ καλούν την Πολιτεία για τη λήψη άμεσων μέτρων. Μεταξύ άλλων, ζητούν ενίσχυση προσωπικού με μηνιαίες αποσπάσεις και με ικανό αριθμό, καθώς και εφαρμογή της διάταξης που προβλέπει την άμεση μεταφορά των κρατουμένων σε κλειστές δομές από την ΕΛΑΣ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ