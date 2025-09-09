Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: Αναχαιτίστηκε πύραυλος που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα πως αναχαίτισαν βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθι από την Υεμένη.

Νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμός στην Ιερουσαλήμ, σε οικισμούς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και σε κοινότητες στην περιοχή της Νεκράς Θάλασσας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Από τις 18 Μαρτίου, όταν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν ξανά επιθέσεις εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι Χούθι έχουν εκτοξεύσει από την Υεμένη 81 βαλλιστικούς πυραύλους και τουλάχιστον 35 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ.

