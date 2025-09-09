Γαλλία: Πλήγμα στην παραγωγή κρασιού από τους καύσωνες και τις πυρκαγιές

Η Γαλλία αναμένει ότι η παραγωγή οίνου το 2025 θα μειωθεί κάτω από τον πενταετή μέσο όρο, μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν από καύσωνες, ξηρασίες και πυρκαγιές στους αμπελώνες.

Κάτω από τον πενταετή μέσο όρο αναμένεται να μειωθεί φέτος η παραγωγή οίνου στη Γαλλία, μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν από καύσωνες, ξηρασίες και πυρκαγιές στους αμπελώνες.

Η παραγωγή προβλέπεται να φτάσει τα 37,4 εκατομμύρια εκατόλιτρα, μειωμένη από την εκτίμηση του Αυγούστου που έφτανε τα 42,5 εκατομμύρια εκατόλιτρα, σύμφωνα με έκθεση του υπουργείου Γεωργίας της χώρας, της κορυφαίας παραγωγού οίνου στον κόσμο, Αυτό είναι ελαφρώς υψηλότερο από την παραγωγή του 2024, όταν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έπληξαν επίσης τη συγκομιδή, ωστόσο είναι 13% κάτω από τον πενταετή μέσο όρο όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι το τελευταίο πλήγμα για τη γαλλική βιομηχανία οίνου, αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς εισαγωγής 15% στις αποστολές προς τις ΗΠΑ τον περασμένο μήνα. Στα τέλη του 2024 η Γαλλία εξασφάλισε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ (132 εκατομμύρια δολάρια) για να βοηθήσει τους αγρότες να ξεριζώσουν αμπέλια εν μέσω μιας παγκόσμιας υπερπροσφοράς κρασιού, καθώς η ζήτηση μειώνεται λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας.

«Ο καύσωνας και η ξηρασία τον Αύγουστο επηρέασαν το δυναμικό παραγωγής και επιτάχυναν τις ημερομηνίες συγκομιδής σε αρκετούς αμπελώνες», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του την Τρίτη.

Η μείωση των αμπελουργικών εκτάσεων - με περισσότερα από 20.000 εκτάρια να έχουν ξεριζωθεί από την τελευταία συγκομιδή στο Μπορντό, το Λανγκεντόκ-Ρουσιγιόν και τα νοτιοδυτικά της χώρας - συνέβαλε επίσης στη μείωση των όγκων.

Οι χειρότερες πυρκαγιές των τελευταίων 70 ετών στην περιοχή Aude στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας κατέστρεψαν περισσότερα από 17.000 εκτάρια, συμπεριλαμβανομένων αμπελώνων και άλλων γεωργικών εκτάσεων. Οι περιοχές της Αλσατίας και του Λανγκεντόκ-Ρουσιγιόν επλήγησαν ιδιαίτερα από τους καύσωνες και την ξηρασία, ανέφερε το υπουργείο.

Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής συνέβαλε στην πτώση της παγκόσμιας παραγωγής οίνου το 2024 στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και 60 έτη.