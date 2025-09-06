Συνάντηση του ΥΠΕΘΟ με τους δημάρχους Θεσσαλονίκης και Κορδελιού - Ευόσμου, Στέλιο Αγγελούδη και Ελευθέριο Αλεξανδρίδη.

Στη συνάντηση του με τους δημάρχους Θεσσαλονίκης και Κορδελιού - Ευόσμου, Στέλιο Αγγελούδη και Ελευθέριο Αλεξανδρίδη, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως τόνισε ο υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκε η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», καθώς στους δύο δήμους τρέχουν αναβαθμίσεις σχολικών μονάδων μέσω του προγράμματος.

Όπως αναφέρει ο κ. Πιερρακάκης, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση θα δοθεί «ζωή» στα assets του Δημοσίου.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη αναφέρει τα ακόλουθα:

«Με τους δημάρχους Στέλιος Αγγελούδης και Ελευθέριος Αλεξανδρίδης είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις ανάγκες των Δήμων Θεσσαλονίκης και Κορδελιού - Ευόσμου αντίστοιχα και να μιλήσουμε για τα έργα που υλοποιεί και δρομολογεί η Ελληνική Κυβέρνηση για τις δύο περιοχές.

Στο επίκεντρο των συζητήσεών μας βρέθηκε η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Ήδη και στους δύο δήμους σχολεία ανακαινίζονται και σε λίγες ημέρες θα υποδεχτούν ξανά τους μαθητές τους σε ένα περιβάλλον σύγχρονο και λειτουργικό.

Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δίνουμε μεγάλη έμφαση στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Θα συνεργαστούμε με την τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να «δώσουμε ζωή» στα assets του Δημοσίου, με στόχο να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή θετική επίδραση στην οικονομία και την κοινωνία».