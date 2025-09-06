ΗΠΑ: Στέλνουν F-35 στο Πουέρτο Ρίκο - Στο στόχαστρο η Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι αν μαχητικά της Βενεζουέλας απειλήσουν αμερικανικές δυνάμεις, τότε θα καταρριφθούν.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας διέταξε να αναπτυχθούν 10 μαχητικά αεροσκάφη χαμηλής παρατηρησιμότητας (ή αλλιώς stealth) F-35 στο Πουέρτο Ρίκο, αμερικανικό έδαφος στην Καραϊβική, εν μέσω της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης των εντάσεων με τη Βενεζουέλα, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης χθες Παρασκευή.

Τα F-35 θα συμμετάσχουν στις «επιχειρήσεις εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών», ανέφεραν – μεταξύ άλλων – το CBS News, η New York Times και η The Hill, που επικαλέστηκαν δηλώσεις αξιωματούχου του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ και πηγές τους ενήμερες σχετικά.

Η ανάπτυξή τους προστίθεται σε αυτήν τουλάχιστον επτά αμερικανικών πολεμικών πλοίων, συμπεριλαμβανομένων τριών αποβατικών με χιλιάδες πεζοναύτες και πυραυλοφόρων αντιτορπιλικών, στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κι η κυβέρνησή του κατηγορούν τον αριστερό πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο πως «διευθύνει» καρτέλ των ναρκωτικών. Το Καράκας απορρίπτει τον ισχυρισμό.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν ταχύπλοο που «μετέφερε ναρκωτικά» σκοτώνοντας κατ’ αυτόν «11 ναρκωτρομοκράτες», που παρουσίασε ως μέλη της Tren de Aragua, συμμορίας που έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατική» οργάνωση.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, που χθες ξαναβαφτίστηκε υπουργείο Πολέμου από τον ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα, κατήγγειλε εξάλλου προχθές Πέμπτη την υπέρπτηση δυο μαχητικών της Βενεζουέλας – ήταν F-16, σύμφωνα με πηγή στο αμερικανικό Πεντάγωνο – πάνω από αντιτορπιλικό του στα διεθνή ύδατα στην Καραϊβική.

Με ανακοίνωση ενδεικτική του πού βρίσκονται οι διμερείς σχέσεις, ανέφερε πως «απευθύνει σθεναρή σύσταση στο καρτέλ που κυβερνά τη Βενεζουέλα να μην κάνει περαιτέρω προσπάθειες να παρακωλύσει, να αποτρέψει ή να επέμβει σε επιχειρήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών και κατά της τρομοκρατίας», μέσω X.

Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο βλέπει στην αμερικανική συγκέντρωση δυνάμεων στην περιοχή «απειλή» για στρατιωτική επέμβαση με σκοπό «αλλαγή καθεστώτος» στη χώρα.

Τραμπ: Θα καταρριφθούν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εάν αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας απειλήσουν αμερικανικές δυνάμεις, «αν μας φέρουν σε επικίνδυνη θέση», τότε «θα καταρριφθούν».

Έκανε τη δήλωση αυτή την επομένη της ανακοίνωσης του αμερικανικού Πενταγώνου πως δυο στρατιωτικά αεροσκάφη της Βενεζουέλας πέταξαν πάνω από πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ σε διεθνή ύδατα στην Καραϊβική, ενέργεια ιδιαίτερα «προκλητική», κατ’ αυτό.

Πάντως, ο Τραμπ φάνηκε να υποβαθμίζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης με σκοπό αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα, αποκρούοντας δηλώσεις που έκανε γι’ αυτό ο ομόλογός του Νικολάς Μαδούρο τις τελευταίες ημέρες.

«Δεν μιλάμε γι’ αυτό, αλλά μιλάμε για το γεγονός πως είχατε εκλογές που ήταν πολύ παράξενες εκλογές, για να το θέσουμε επιεικώς», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ ερωτηθείς στον Λευκό Οίκο από δημοσιογράφο πως απαντά στο σχόλιο του κ. Μαδούρο ότι η Ουάσιγκτον «επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος» με την ανάπτυξη δυνάμεων στην Καραϊβική, στην οποία βλέπει «απειλή».

Δεν δικαιολογείται στρατιωτική σύγκρουση

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εκτίμησε χθες Παρασκευή πως «καμιά από τις διαφορές» ανάμεσα στην κυβέρνηση της χώρας του και αυτή των ΗΠΑ «δεν δικαιολογεί στρατιωτική σύγκρουση», καθώς οι εντάσεις συνεχίζουν να κλιμακώνονται ανάμεσα στα δυο κράτη.

«Καμιά από τις διαφορές που έχουμε και είχαμε δεν δικαιολογεί στρατιωτική σύγκρουση», είπε ο κ. Μαδούρο σε διάγγελμά του που μεταδόθηκε από όλα τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα της χώρας, αξιώνοντας «σεβασμό» για τη χώρα του.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα όφειλε να εγκαταλείψει το σχέδιό της για βίαιη αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στη Λατινική Αμερική και να σεβαστεί την εθνική κυριαρχία, το δικαίωμα στην ειρήνη και την ανεξαρτησία» της, συνέχισε στο διάγγελμά του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP