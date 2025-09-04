Ειδήσεις | Διεθνή

Μελόνι: Επαναλαμβάνει ότι η Ιταλία δεν θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μελόνι: Επαναλαμβάνει ότι η Ιταλία δεν θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία
Η Ρώμη επανέλαβε σήμερα ότι δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία, μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων», κυρίως ευρωπαϊκών χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, που εστιάστηκε στις εγγυήσεις ασφάλειας αυτής της χώρας.

Η Ρώμη επανέλαβε σήμερα ότι δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία, μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων», κυρίως ευρωπαϊκών χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, που εστιάστηκε στις εγγυήσεις ασφάλειας αυτής της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου αυτής, στην οποία συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τόνισε «την μη διαθεσιμότητα της Ιταλίας να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία», σύμφωνα με ανακοίνωση,

Προστίθεται ότι η Ρώμη θα μπορούσε «να υποστηρίξει μια πιθανή κατάπαυση του πυρός μέσω πρωτοβουλιών παρακολούθησης και εκπαίδευσης εκτός των συνόρων της Ουκρανίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΔΕΘ: Κλείδωσε το πακέτο παροχών για το 2026 – Παρεμβάσεις για στεγαστικό, δημογραφικό και μεσαία εισοδήματα

Αντίστροφη μέτρηση για το «μπαζούκα» της Alpha Bank

Με φθηνή βενζίνη από Βουλγαρία φουλάρουν οι Έλληνες, κλείνουν τα πρατήρια στην παραμεθόριο

tags:
Ιταλία
Ουκρανία
Στρατός

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider