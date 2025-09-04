Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: Νέες εκτοξεύσεις πυραύλων από τους Χούθι - Αντίποινα υπόσχεται το Τελ Αβίβ

Ισραήλ: Νέες εκτοξεύσεις πυραύλων από τους Χούθι - Αντίποινα υπόσχεται το Τελ Αβίβ
Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς υποσχέθηκε σήμερα «τις δέκα πληγές» στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι ανακοίνωσαν μια νέα εκτόξευση πυραύλου εναντίον του Ισραήλ.

«Οι Χούθι εκτόξευσαν και πάλι πυραύλους εναντίον του Ισραήλ (...) Θα προκαλέσουμε τις δέκα πληγές» στους Χούθι, έγραψε ο Κατς στο X, αναφερόμενος στις βιβλικές δέκα πληγές του Φαραώ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί πως ένας πύραυλος, που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι, έπεσε σε ζώνη εκτός του ισραηλινού εδάφους, χωρίς να τεθούν σε λειτουργία οι σειρήνες συναγερμού.

Οι αντάρτες ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους πως στοχοθέτησαν το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, κοντά στο Τελ Αβίβ, με ένα βαλλιστικό πύραυλο.

Χθες, Τετάρτη, είχαν αναλάβει την ευθύνη για δύο πυραυλικές επιθέσεις, τις οποίες το Ισραήλ ανακοίνωσε πως αναχαίτισε.

Οι Χούθι ορκίσθηκαν το Σάββατο να εκδικηθούν τον πρωθυπουργό τους, ο οποίος σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα μαζί με άλλους υπουργούς από ισραηλινό πλήγμα στην πρωτεύουσα Σαναά, την οποία ελέγχουν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Ισραήλ
Χούθι
Υεμένη
Πύραυλος

