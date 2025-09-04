Πρόβλημα σε Google, Gmail και Youtube παγκοσμίως

Πρόβλημα παρουσιάζουν παγκοσμίως οι πλατφόρμες της Google, Gmail και Youtube, σύμφωνα με το downdetector.

Όπως αναφέρει το Reuters, το πρόβλημα επικεντρώνεται στην Τουρκία, σε μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής Ευρώπης, κάποιες τοποθεσίες στην Ουκρανία, τη Ρωσία και τη δυτική Ευρώπη.

🚨 Users are reporting problems with Google Search #google-searchdown #google-searchstatus



Is Google Search down for you? Check https://t.co/3QKoqxVx38 for updates.



Follow @isdownapp to be notified of future problems. — IsDown - Is a service down? (@isdownapp) September 4, 2025

Η Google δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το πρόβλημα και στο Google Workspace Status Dashboard αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν σοβαρά περιστατικά.