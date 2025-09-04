Ειδήσεις | Διεθνή

Πρόβλημα σε Google, Gmail και Youtube παγκοσμίως

Newsroom
Google - Meta / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images
Πρόβλημα παρουσιάζουν παγκοσμίως οι πλατφόρμες της Google, Gmail και Youtube, σύμφωνα με το downdetector.

Όπως αναφέρει το Reuters, το πρόβλημα επικεντρώνεται στην Τουρκία, σε μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής Ευρώπης, κάποιες τοποθεσίες στην Ουκρανία, τη Ρωσία και τη δυτική Ευρώπη.

Η Google δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το πρόβλημα και στο Google Workspace Status Dashboard αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν σοβαρά περιστατικά.

tags:
Google
YouTube

