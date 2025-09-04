Ήπια ανοδική τάση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπια ανοδική τάση σημειώνουν οι ευρωπαϊκές μετοχές, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τις εξελίξεις γύρω από τους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,26% στις 548 μονάδες, με τον ταξιδιωτικό κλάδο να υποχωρεί κατά περισσότερο από 1% και τις τεχνολογικές μετοχές να ενισχύονται κατά 0,3%, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις πιέσεις της εβδομάδας.

Στη Γερμανία, ο DAX κερδίζει 0,43% στις 23.694 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί 0,13% στις 7.709 μονάδες. Στη Βρετανία, ο FTSE 100 ενισχύεται οριακά στις 9.184 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB κινείται στο +0,23% και τις 41.881 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύεται κατά 0,22% στις 14.820 μονάδες.

Το βλέμμα στρέφεται στην Ουάσιγκτον, καθώς μετά την απόφαση εφετείου που έκρινε παράνομους τους περισσότερους δασμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο να επισπεύσει την εξέταση της έφεσης. Η υπόθεση αναμένεται να συζητηθεί στις αρχές Νοεμβρίου, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά τις πιθανές επιπτώσεις στο εμπόριο.

Στις ΗΠΑ, η προσοχή επικεντρώνεται στα στοιχεία για την αγορά εργασίας. Η έκθεση ADP για τις ιδιωτικές προσλήψεις αναμένεται να δείξει επιβράδυνση στις νέες θέσεις εργασίας, ενώ οι εβδομαδιαίες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας προβλέπεται να καταγράψουν μικρή άνοδο. Όλα τα βλέμματα στρέφονται στην αυριανή επίσημη έκθεση απασχόλησης, που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις της Wall Street.

Στην Ασία, οι περισσότερες αγορές κινήθηκαν ανοδικά, ακολουθώντας το ράλι τεχνολογίας που ενίσχυσε τον S&P 500 και τον Nasdaq, παρότι οι ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία συνεχίζουν να σκιάζουν το κλίμα.