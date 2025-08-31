Ειδήσεις | Ελλάδα

Χίος: Έρευνες του ΛΣ για 32χρονο αγνοούμενο στη θαλάσσια περιοχή Λαγκαδά

Χίος: Έρευνες του ΛΣ για 32χρονο αγνοούμενο στη θαλάσσια περιοχή Λαγκαδά
Ο Τούρκος υπήκοος έπεσε από πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Χίο προς τη Μυτιλήνη.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για τον εντοπισμό 32χρονου υπηκόου Τουρκίας, ο οποίος αγνοείται μετά από πτώση του στη θαλάσσια περιοχή Λαγκαδά Χίου από επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Χίο προς τη Μυτιλήνη.

Στις έρευνες συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα πολεμικό πλοίο, ένα παραπλέον εμπορικό πλοίο και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, με άνεμο βόρειο εντάσεως 3 μποφόρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

