Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 21 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ρωσία: Η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 21 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Έντεκα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν πάνω από την περιφέρεια Βόλγκογκραντ στη νότια Ρωσία, ενώ τα υπόλοιπα καταστράφηκαν πάνω από τις περιφέρειες Ροστόφ, Μπέλγκοροντ και Μπριάνσκ.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 21 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), όπως ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έπειτα από νυχτερινή επίθεση.

Έντεκα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν πάνω από την περιφέρεια Βόλγκογκραντ στη νότια Ρωσία, ενώ τα υπόλοιπα καταστράφηκαν πάνω από τις περιφέρειες Ροστόφ, Μπέλγκοροντ και Μπριάνσκ στη νοτιοδυτική Ρωσία, ανέφερε το υπουργείο στην εφαρμογή Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πώς γεμίζει το «καλάθι της ΔΕΘ» - Οι λεπτομέρειες που θα κρίνουν τις παροχές του 2026

Παγώνει η Εισφορά Αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους που λαμβάνουν προσαύξηση

Ποια είναι η Westwing που ήρθε στην Ελλάδα – Νέα δεδομένα στον οικιακό εξοπλισμό

tags:
Ρωσία
Ουκρανία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider