Ρωσία: Η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 21 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 21 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), όπως ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έπειτα από νυχτερινή επίθεση.

Έντεκα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν πάνω από την περιφέρεια Βόλγκογκραντ στη νότια Ρωσία, ενώ τα υπόλοιπα καταστράφηκαν πάνω από τις περιφέρειες Ροστόφ, Μπέλγκοροντ και Μπριάνσκ στη νοτιοδυτική Ρωσία, ανέφερε το υπουργείο στην εφαρμογή Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

