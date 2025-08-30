Μόντι: Τηλεφωνική επικοινωνία του Ινδού πρωθυπουργού με τον Β. Ζελένσκι

Η Ινδία είναι έτοιμη να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες και να στείλει ένα μήνυμα προς την σωστή κατεύθυνση στη Ρωσία και σε άλλους ηγέτες, ανέφερε ο Ινδός πρωθυπουργός.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι γνωστοποίησε σήμερα είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την «αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας» στην Ουκρανία, ενόψει της συνόδου κορυφής στην Κίνα στην οποία έχει προγραμματιστεί να παραστεί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Μόντι, ο οποίος έφτασε νωρίς σήμερα στην κινεζική πόλη Τιαντζίν, ένα λιμάνι στη βόρεια Κίνα για τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ), τόνισε ότι πρόσφερε την «πλήρη υποστήριξη» της Ινδίας στην επικοινωνία με τον Ζελένσκι.

«Ανταλλάξαμε απόψεις για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση, την ανθρωπιστική της πτυχή και τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας», δήλωσε ο Μόντι σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η Ινδία προσφέρει την πλήρη υποστήριξή της σε όλες τις προσπάθειες προς την επίτευξη αυτού του στόχου», σημείωσε.

Ο Μόντι έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον Πούτιν τη Δευτέρα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής, στην οποία θα συμμετάσχουν ηγέτες από περισσότερες από 20 χώρες.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, δήλωσε ότι είχε «παραγωγική και σημαντική συζήτηση» με τον Ινδό πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια της οποίας επιβεβαίωσε την προθυμία της Ουκρανίας για μια συνάντηση με τον Πούτιν.

«Η Ινδία είναι έτοιμη να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες και να στείλει ένα μήνυμα προς την σωστή κατεύθυνση στη Ρωσία και σε άλλους ηγέτες κατά τη διάρκεια συναντήσεων στο περιθώριο της συνόδου κορυφής», ανέφερε σε μήνυμά του στο X.

Το Νέο Δελχί έχει μακροχρόνιες σχέσεις με τη Μόσχα, οι οποίες έχουν διατηρηθεί παρά τις προσπάθειες της Ινδίας να συμμαχήσει με την Ουάσινγκτον και άλλους δυτικούς συμμάχους σε ζητήματα ασφάλειας.

Αυτή η πολιτική ισορροπιών οδήγησε το Νέο Δελχί να μην έχει καταδικάσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και αντ' αυτού να προσφερθεί ως ενδιάμεσος μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών.

Παρά μια πρόσφατη σειρά διεθνών προσπαθειών για την επίτευξη εκεχειρίας, οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να έχουν χάσει τη δυναμική τους, με τη Μόσχα να υποβαθμίζει την πιθανότητα μιας συνόδου κορυφής Πούτιν-Ζελένσκι.

Η Ινδία επιβεβαίωσε επίσης χθες Παρασκευή ότι δεν θα «υποκύψει» στην αύξηση δασμών που επιβάλλει η Ουάσινγκτον στα προϊόντα της στο 50%, μια απόφαση που έλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αντίποινα για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ