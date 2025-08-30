Ειδήσεις | Ελλάδα

Ηράκλειο: Σύλληψη 40χρονου για διάρρηξη και κλοπή σε δύο ναούς

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ηράκλειο: Σύλληψη 40χρονου για διάρρηξη και κλοπή σε δύο ναούς
Η σύλληψη έγινε χθες σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Β΄Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς.

Συνελήφθη χθες 40χρονος ημεδαπός για κλοπή σε ναούς στο Ηράκλειο από όπου φέρεται ότι αφαίρεσε χρήματα και ότι προκάλεσε φθορές.

Η σύλληψη έγινε χθες σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Β΄Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς.

Ο συλληφθείς φέρεται ότι στις 28 Αυγούστου προκάλεσε φθορές και διέρρηξε δύο ναούς σε περιοχές του Δήμου Γόρτυνας και αφαίρεσε από τον ένα, το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλαστική βαλίτσα περιέχουσα διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία, ένα μεταλλικό παγκάρι, ένα ξύλινο συρτάρι και κέρματα συνολικής αξίας 203,14 ευρώ. Τα αφαιρεθέντα αποδόθηκαν στον εφημέριο του ναού ενώ η προανάκριση ενεργείται από το Β΄Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πρόνοιες για τα τελευταία ασφαλιστικά «χιλιόμετρα» πριν τη σύνταξη - Πως εξασφαλίζεται ο ελάχιστος αριθμός ενσήμων

ΔΕΘ: Όλες οι μειώσεις φόρων για 4 εκατ. φορολογούμενους – Ποιοι ωφελούνται περισσότερο

ΗΠΑ: Οι δασμοί του Τραμπ κρίθηκαν παράνομοι από Ομοσπονδιακό Εφετείο

tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider