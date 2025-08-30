Ειδήσεις | Διεθνή

Ζελένσκι: Η Μόσχα εκμεταλλεύθηκε τον χρόνο προετοιμασίες μιας συνάντησης των ηγετών για να εξαπολύσει επιθέσεις

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ζελένσκι: Η Μόσχα εκμεταλλεύθηκε τον χρόνο προετοιμασίες μιας συνάντησης των ηγετών για να εξαπολύσει επιθέσεις
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο μόνος δρόμος να ξανανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας για τη διπλωματία είναι μέσω σκληρών μέτρων εναντίον όλων εκείνων που χρηματοδοτούν τον ρωσικό στρατό, αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Μόσχα εκμεταλλεύθηκε τον χρόνο προετοιμασίας μιας συνάντησης των ηγετών των δύο χωρών προκειμένου να εξαπολύσει νέες μαζικές επιθέσεις εναντίον της χώρας του.

"Ο μόνος δρόμος να ξανανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας για τη διπλωματία είναι μέσω σκληρών μέτρων εναντίον όλων εκείνων που χρηματοδοτούν τον ρωσικό στρατό και αποτελεσματικές κυρώσεις σε βάρος της ίδιας της Μόσχας - του τραπεζικού και του ενεργειακού τομέα", έγραψε σήμερα ο Ζελένσκι στο X.

Δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για τη διμερή συνάντηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πρόνοιες για τα τελευταία ασφαλιστικά «χιλιόμετρα» πριν τη σύνταξη - Πως εξασφαλίζεται ο ελάχιστος αριθμός ενσήμων

ΔΕΘ: Όλες οι μειώσεις φόρων για 4 εκατ. φορολογούμενους – Ποιοι ωφελούνται περισσότερο

ΗΠΑ: Οι δασμοί του Τραμπ κρίθηκαν παράνομοι από Ομοσπονδιακό Εφετείο

tags:
Ουκρανία
Ρωσία
Βολοντίμιρ Ζελένσκι

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider