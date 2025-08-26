Βουλγαρία: Αυξήθηκαν κατά 4,1% τα τουριστικά ταξίδια το β' τρίμηνο του 2025

Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, 1,3 εκατομμύρια Βούλγαροι ταξίδεψαν για τουριστικούς λόγους, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Βουλγαρίας (NSI).

Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, 1,3 εκατομμύρια Βούλγαροι ταξίδεψαν για τουριστικούς λόγους, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Βουλγαρίας (NSI). Μεταξύ αυτών, το 67,5% ταξίδεψε μόνο εντός της χώρας, το 25,8% στο εξωτερικό και το 6,7% τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ο αριθμός των ταξιδιωτών ηλικίας 15 ετών και άνω καταγράφει αύξηση κατά 4,1% σε ετήσια βάση.

Συγκριτικά, 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι ταξίδεψαν το δεύτερο τρίμηνο του 2024, με το 71,3% να διαμένει στη Βουλγαρία, το 22,6% να πηγαίνει στο εξωτερικό και το 6,1% να ταξιδεύει και προς τις δύο κατευθύνσεις. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 3,1% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2023.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, τα έξοδα για φαγητό αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μερίδιο των συνολικών δαπανών: 42,6% για εγχώρια ταξίδια και 34,5% για ταξίδια στο εξωτερικό. Η μέση προσωπική δαπάνη ταξιδιού ήταν 296,83 λέβα στη Βουλγαρία και 858,55 λέβα στο εξωτερικό.

Ένα χρόνο νωρίτερα, το φαγητό αντιπροσώπευε επίσης το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών, 40,8% στο εσωτερικό και 34,3% στο εξωτερικό, με μέσο προσωπικό κόστος ταξιδιού 292,20 λέβα για ταξίδια εσωτερικού και 846,41 λέβα για ταξίδια στο εξωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ