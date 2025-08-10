Ειδήσεις | Διεθνή

PETA: Προειδοποιεί για την «παραπλανητική» ετικέτα μαλλιού σε είδη υπόδησης στο Ηνωμένο Βασίλειο

PETA: Προειδοποιεί για την «παραπλανητική» ετικέτα μαλλιού σε είδη υπόδησης στο Ηνωμένο Βασίλειο
Ζητά επικαιροποίηση στους κανονισμούς για τις ετικέτες υποδημάτων, ώστε το μαλλί να μην ομαδοποιείται πλέον στην κατηγορία «κλωστοϋφαντουργικό προϊόν».

Η PETA - Άνθρωποι για την Ηθική Μεταχείριση των Ζώων προτρέπει τον υπουργό Επιχειρήσεων και Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζόναθαν Ρέινολντς, να επικαιροποιήσει τους κανονισμούς για τις ετικέτες υποδημάτων, ώστε το μαλλί να μην ομαδοποιείται πλέον στην κατηγορία «κλωστοϋφαντουργικό προϊόν».

Η PETA δηλώνει ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να τροποποιήσει τους κανονισμούς, ώστε να καταστεί σαφές στους καταναλωτές ότι το μαλλί, όπως και το δέρμα προέρχεται από το σώμα ενός ζώου.

