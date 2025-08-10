Κοντογεώργης: Δικαιότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή πόρων στην περιφέρεια

Στους τομείς που εστιάζεται η κριτική, όπως η ακρίβεια, το στεγαστικό και η ενέργεια, η κυβέρνηση υλοποιεί στοχευμένες ενισχύσεις και διαρθρωτικές παρεμβάσεις, αναφέρει ο υφυπ. παρά τω πρωθυπουργώ.

«Στασιμότητα σίγουρα δεν υπάρχει», απαντά ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης σε ερώτημα της «Κυριακάτικης Απογευματινής» για το αν διαπιστώνει στασιμότητα στην παραγωγή έργου εκ μέρους της κυβέρνησης. Και προσθέτει στην ίδια συνέντευξη: «Ειδικά στους τομείς που εστιάζεται η κριτική, όπως η ακρίβεια, το στεγαστικό και η ενέργεια, η κυβέρνηση υλοποιεί στοχευμένες ενισχύσεις και διαρθρωτικές παρεμβάσεις. Είναι, όμως, μια πραγματικότητα πως η εμφανώς καλύτερη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και η οικονομική ανάπτυξη που την συνοδεύει, δεν έχει για όλους τους συμπολίτες μας την αισθητή αλλαγή στην καθημερινότητα, με αλλά λόγια δεν "εισπράττεται" πλήρως. Κι αυτό μας προβληματίζει πάρα πολύ», αναγνωρίζει και συνεχίζει:

«Χωρίς να θυσιάσουμε την δημοσιονομική ευστάθεια, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, εργαζόμαστε για να στηρίξουμε με ακόμα πιο ισχυρό τρόπο τα εισοδήματα και την κατάκτηση της προσδοκώμενης ευημερίας, ειδικά για κατηγορίες που έχουν πιεστεί σημαντικά τα χρόνια της κρίσης. Η συνεχής βελτίωση της οικονομίας πρέπει να αγγίζει κυρίως αυτούς».

Στο επόμενο ερώτημα για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, εξηγεί ότι «η Στρατηγική έχει δύο πυλώνες. Ο πρώτος περιλαμβάνει τοπικά σχέδια ανάπτυξης για κάθε περιφερειακή ενότητα. Ο δεύτερος περιλαμβάνει τις εθνικές οριζόντιες πολιτικές που επηρεάζουν καθοριστικά την περιφέρεια και πρέπει κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίησή τους να εντάσσεται η περιφερειακή οπτική. Δημογραφικό, ορεινές και νησιωτικές περιοχές, διαχείριση υδάτων, επενδύσεις και απασχόληση, πρωτογενής τομέας, χωροταξικός σχεδιασμός, υποδομές και διασυνδέσεις, περιφερειακά πανεπιστήμια, δομές υγείας και φροντίδας ηλικιωμένων, και πολλά άλλα ενσωματώνουν πλέον καθοριστικά τον στόχο της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης, της δημογραφικής συγκράτησης και της δικαιοσύνης που πρέπει να υπάρχει στην κατανομή των πόρων. Τα αποτελέσματα είναι θεωρώ ήδη ορατά σε αρκετές περιοχές», επισημαίνει και συμπληρώνει:

«Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας για άρση ανισοτήτων, μείωση της απόστασης από το κέντρο και αναζωογόνησης περιοχών της πατρίδας μας. Κυρίως όμως, θέλουμε, να έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε κάθε πολίτης να μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να αναπτυχθεί, να κάνει οικογένεια και να ζήσει αξιοπρεπώς στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε».

Καθώς δε, ο Θ. Κοντογεώργης μίλησε τις προάλλες για τους τρεις «γίγαντες» της ελληνικής περιφέρειας (Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία), με αφορμή την παράδοση του οδικού έργου, Πάτρα - Πύργος, επαναλαμβάνει ότι «η Δυτική Ελλάδα απαρτίζεται από τρεις περιφερειακές ενότητες με εξαιρετικές δυνατότητες. Χρειάζεται να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στις περιοχές αυτές γιατί εκεί εντοπίζονται πολλές από τις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Από την κλιματική κρίση και την διαχείριση των υδάτων έως τον πρωτογενή τομέα, τις υποδομές και τις διασυνδέσεις».

Ενώ σε επόμενο ερώτημα για το πρότζεκτ για μετεγκατάσταση στον Έβρο, δηλώνει ότι «το κίνητρο εγκατάστασης είναι ένα από τα μέτρα του συνολικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη του Έβρου, και ειδικά του βόρειου που απειλείται από δημογραφική συρρίκνωση. Το σχέδιο που ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό στην Ορεστιάδα και ήδη υλοποιείται περιλαμβάνει πολιτικές για την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα, την υγεία και την εκπαίδευση, την ενίσχυση της εντοπιότητας, τις μεταφορές και πολλά άλλα. Τα αποτελέσματα ήδη φαίνονται και θα αξιολογηθούν», κάνει γνωστό και συνεχίζει:

«Το κίνητρο εγκατάστασης των 10.000 ευρώ συν 1.000 ευρώ για κάθε παιδί με προϋπόθεση εργασίας, δεν αρκεί από μόνο του. Γι' αυτό έχουμε θέσει σε εφαρμογή ένα συνολικό σχέδιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της περιοχής. Αξιολογούμε τις πολιτικές και θα δούμε πού πρέπει να επιμείνουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε, πού και πώς πρέπει να επεκτείνουμε. Μάλιστα σχεδιάζεται πλατφόρμα που θα λειτουργήσει το φθινόπωρο και θα υποστηρίξει την αποκέντρωση και την αναζωογόνηση συγκεκριμένων περιοχών καθώς και μηχανισμός για την υποστήριξη τη διαδικασίας».

Για τη μελλοντική, τέλος, χρηματοδότηση των έργων στην ελληνική περιφέρεια, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ επιχειρηματολογεί ότι επειδή «δεν αρκούν οι εθνικοί πόροι και επειδή όντως το "ταμείο" είναι ενιαίο και δεν είναι ανεξάντλητο (κεντρική κυβέρνηση/αυτοδιοίκηση) εργαζόμαστε για να είναι αποδοτικότερο. Κάθε ευρώ που διαθέτουμε πρέπει να γίνεται δυο και τρία ως προς την επίδρασή του στην οικονομία».

Ως εκ τούτου, εξηγεί, «βρισκόμαστε σε διαδικασία συντονισμού όλων των εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων προκειμένου αφενός να κατευθύνουμε, και σε τοπικό επίπεδο, τους πόρους εκεί που έχουμε μεγαλύτερες και επείγουσες ανάγκες και αφετέρου να σχεδιάζουμε την επόμενη προγραμματική περίοδο λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές προτεραιότητες και θέτοντας ελάχιστες όρια για την αναλογική κατανομή πόρων σε αυτές τις προτεραιότητες. Και στην κεντρική κυβέρνηση και στην αυτοδιοίκηση. Η προσπάθεια αυτή ήδη αποδίδει καρπούς. Η χώρα αποκτά έναν συνολικό σχεδιασμό για κάθε γωνιά της πατρίδας μας με βάση τις πραγματικές προτεραιότητες. Για πρώτη φορά ενώνουμε χρηματοδοτικά εργαλεία, εξορθολογίζουμε τον σχεδιασμό, προτεραιοποιούμε σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες τις ανάγκες για το παρόν και το μέλλον. Για τον πρωθυπουργό και για όλους μας, η δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη της περιφέρειας είναι εθνικός στόχος όπου θα χτίσουμε συναινέσεις, κοινωνικές και πολιτικές», είναι το μήνυμα που στέλνει κλείνοντας.

