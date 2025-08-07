Ειδήσεις | Ελλάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις επιδοτήσεις που έλαβε στέλεχος της ΝΔ

Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τίθενται δημοσιεύματα σχετικά με επιδοτήσεις συνολικού ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ που φέρονται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υποψήφια βουλευτής του κόμματος στο νομό Κοζάνης, Καλλιόπη Σεμερτζίδου και μέλη της οικογένειας της.

Στη δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνονται προς διερεύνηση δημοσιεύματα ενημερωτικής ιστοσελίδας για την υπόθεση.

Το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα αναμένει να της διαβιβαστεί το πόρισμα που θα συνταχθεί από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για επιδοτήσεις που έλαβαν συγκεκριμένα πρόσωπα από τη Θεσσαλία.

Κλιμάκιο της Αρχής πραγματοποίησε πριν από λίγες ημέρες έρευνα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να αντλήσει στοιχεία για επιδοτήσεις που έλαβαν οκτώ με δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα από τη Θεσσαλία, μεταξύ των οποίων και η κ. Σεμερτζίδου.

Η πρώην υποψήφια βουλευτής διαψεύδει τα επίμαχα δημοσιεύματα αναφερόμενη σε «άδικη και στοχευμένη επίθεση με ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές», ενώ την Τρίτη παραιτήθηκε από τη θέση της Συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων που κατείχε στο κυβερνών κόμμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

