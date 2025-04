Ιράν: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από ισχυρότατη έκρηξη στο λιμάνι της πόλης Μπαντάρ Αμπάς

Εκατοντάδες οι τραυματίες. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν ακόμη άγνωστα. Η έκρηξη ακούστηκε σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17:50

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο λιμάνι Σαχίντ Ρατζάι της πόλης Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ενώ ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε πολλές εκατοντάδες.

«Δυστυχώς, τουλάχιστον τέσσερις θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί από τους διασώστες», δήλωσε ο επικεφαλής των επιχειρήσεων αρωγής της Ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, Μπαμπάκ Μαχμουντί, στην κρατική τηλεόραση.

A video of the moment of the massive explosion in Bandar Abbas.#IRAN pic.twitter.com/NvayI1ZNT1

— Islamic Republic of Iran (@IRIran_official) April 26, 2025