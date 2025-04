Ανοίγει η Αυλαία για το 10ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Στο Επίκεντρο οι Μεγάλες Ανακατατάξεις της Εποχής και το Μέλλον της Ανάπτυξης.

Σηματοδοτώντας μια δεκαετία διεθνών ζυμώσεων και ουσιαστικού διαλόγου, το 10ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ανοίγει την αυλαία του την Τετάρτη 9 Απριλίου 2025, στην ιστορική πόλη των Δελφών, στην καρδιά της Φωκίδας. Σε μια εποχή συνεχών και ραγδαίων αλλαγών, όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες κλονίζονται και ο κόσμος όπως τον γνωρίζαμε έως σήμερα επαναπροσδιορίζεται, η φετινή επετειακή διοργάνωση φέρει τον τίτλο «Ανακατάξεις». Έως το Σάββατο 12 Απριλίου, το Φόρουμ θα αποτελέσει πλατφόρμα ουσιαστικού διαλόγου, γύρω από καίρια ζητήματα που διαμορφώνουν τη διεθνή πραγματικότητα και καθορίζουν το μέλλον.

Από τα πολεμικά μέτωπα στις γειτονικές χώρες και την ενεργειακή αβεβαιότητα, έως τις γεωοικονομικές αλλαγές, την ευρωπαϊκή συνοχή, τη ραγδαία τεχνολογική πρόοδο και την ανάδειξη πολιτικών δυνάμεων που μεταβάλλουν τα γεγονότα, ο φετινός θεματικός άξονας περιλαμβάνει ζητήματα αιχμής όπως η Ασφάλεια, η Άμυνα, η Καινοτομία, η Ενιαία Αγορά και η Πράσινη Μετάβαση, καθώς και τις σχέσεις με ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα. Ταυτόχρονα, θα συζητηθούν οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και των δυναμικών κλάδων της, όπως η Ναυτιλία, ο Τουρισμός, οι Ψηφιακές Τεχνολογίες και η Ενέργεια.

Με περισσότερους από 1.000 ομιλητές από 70 χώρες, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών εδραιώνει τον χαρακτήρα του σε παγκόσμιο επίπεδο. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 200 συζητήσεις σε 35 θεματικές ενότητες, με τη συμμετοχή κορυφαίων κυβερνητικών αξιωματούχων, υψηλόβαθμων στελεχών διεθνών οργανισμών, διακεκριμένων ακαδημαϊκών και ηγετικών προσωπικοτήτων του επιχειρηματικού κόσμου. Ανάμεσα στους ομιλητές ενδεικτικά αναφέρονται, ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας Rumen Georgiev Radev, ο Υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας Joaquim Miranda Sarmento, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ Mathias Cormann.

Δείτε εδώ την ατζέντα.

Το Φόρουμ πλαισιώνεται με τη συμμετοχή περισσότερων από 20 εν ενεργεία υπουργών από όλο τον κόσμο, τη συμβολή 30 κορυφαίων think tanks και διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και το ΝΑΤΟ, καθώς και άλλων προσωπικοτήτων που ασκούν μεγάλη επιρροή στο διεθνές στερέωμα, ανώτατα στελέχη ασφαλείας, εκπροσώπους της διανόησης και κορυφαίων μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Εντυπωσιακή είναι η συμμετοχή σύσσωμης της ελληνικής πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το «παρών» θα δώσουν ακόμη εκπρόσωποι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος. Σημαντικές παρουσίες από τη διεθνή σκηνή περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τον Christopher Pissarides, βραβευμένο με Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών, Καθηγητή Regius από την Οικονομική Σχολή του Λονδίνου, τον Dr. Albert Bourla, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της Pfizer από τις ΗΠΑ, τον κάτοχο τη έδρας Γεωπολιτικής Robert Strausz-Hupé Chair στο Foreign Policy Research Institute Robert D. Kaplan, καθώς και τον Επικεφαλή Οικονομικό Σχολιαστή των Financial Times Martin Wolf.

Περισσότεροι από 300 δημοσιογράφοι αναμένεται να καλύψουν τις εργασίες του Φόρουμ, ενώ η διοργάνωση έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον άνω των 40 διεθνών Μέσων Ενημέρωσης. Η ισχυρή αυτή δημοσιογραφική παρουσία αναδεικνύει τη δυναμική και την παγκόσμια εμβέλεια της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας τη βαρύνουσα σημασία των ζητημάτων που τίθενται προς συζήτηση, καθώς και τη συνολική συμβολή του Φόρουμ στον παγκόσμιο διάλογο.

Για να παρακολουθήσετε από κοντά τις εργασίες του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών αποκτήστε το εισιτήριό σας εδώ.

GOLD SPONSORS

Aegean, Aktor, Alpha Bank, Astrazeneca, Atcom, Deloitte, Eurobank, EY, EY Parthenon, GBS, Google, Grant Thornton, HOGA, Howden, JTI, Mastercard, Microsoft, National Bank of Greece, NN, Hellenic Organization of Cultural Resources Development, Papastratos, PeopleCert, Piraeus, PPC, Qualco Group, RSM, Super Power Company, Uber, Visa , Volvo

SILVER SPONSORS

Accenture, Airbnb, Attica Bank, Bain & Company, Bernitsas, Cenergy Holdings, Cepal, Code Hub, Copelouzos Group, Cosmote, Deep Capital Group, Dimand, Eastern Mediterranean Maritime Limited, Eldorado Gold - Hellas Gold - Thracean Mining, Elval Halcor, Euroxx Securities, Gastrade, Greek National Tourism Organisation, Grivalia, GSK, Haidemenos, HEDNO, Hellas Sat Data Centers, Hellenic Bank Association, Hellenic Duty Free Shops, Helleniq Energy, HERRCO, Hewlett Packard Enterprise, IBM, Interamerican, ION, Kyriakides Georgopoulos Law Firm, KPMG, Lamda Development, Lidl, McKinsey & Company, Michael Kyprianou Law Firm, Nespresso Professional, Nova, Novartis, Olympia Group, Omiros Diary Industry, OPAP, Pfizer, Piraeus Port Authority SA, UNI-PHARMA, Resolute Cepal Greece, Sanofi, SAP, Siemens, Sioufas & Associates Law Firm, Sleed, ΣΟΛ Crowe, Teleperformance, Tetra Pak,Tik Tok, TITAN, TUV Austria, Vantage Towers, Vodafone, Volton, Worldline

SUPPORTERS

ABBVIE, AP Legal, Astellas, Atradius, Austriacard Holdings, AVIS, Botsas Group of Companies, Bulgartransgaz, Colliers, ΔΑΠΕΕΠ, DBC Diadikasia, Desfa, Dias, doValue, DPort Services, Efa Group, EIT Digital, ΕΛΤΑ Hellenic Post, Enoia, Entersoft-Softone, EOS Capital Partners, ΕΥΔΑΠ, Hellenic Hull, Hellenic Public Properties Co., Heracles, Hill International, Ideal Holdings, IFET, Kaizen Gaming, Kariera.group, Kyknos, Kyvernitis, Lime, Lockheed Martin, Machas & Partners, Masoutis, Medtronic, Motodynamics, Octane, OliverWyman, ONEX, Pantelakis Securities S.A., People for Business, Piscines Ideales, Principia, Profile Software, ReDeplan, Savills, SEIV, Pharmaserve Lilly, Satori, Southrock, Sungrow, Telmaco, Thrace Group, Tiresias, TSAL Industry, Tzigkos Bantras

STRATEGIC CONTENT PARTNER

Onassis Foundation

HEALTH & SAFETY PARTNERS

Athens Medical Group, ESA Security Solutions, GEP Health and Safety Advisors

CREATIVE PARTNER

The Jones

DIGITAL PARTNER

Whitehat

INCLUSION SPONSOR

Evenly

PROGRAMMING PARTNERS

Athens Democracy Forum, Athens Exchange Group, Atlantic Council, Bled Strategic Forum, Bodossaki Foundation, The Brenthrust Foundation, Center for China & Globalization, Chatham House, Club de Madrid, Athens Columbia Global, Cornell University, The Global Labor Institute, diaNEOsis, DIKTIO - Network for Reform in Greece and Europe, EENE, ELIAMEP, ELLINIKI ETAIRIA (Society for the Environment and Cultural Heritage - ELLET), European Economic and Social Committee - Employers' Group, European Investment Bank Group, Emirates Policy Center, ENA Institute for Alternative Policies, Endeavor, European University Institute, European Parliament Liaison Office in Greece, Europa Nostra, Athens Chamber of Commerce & Industry, Geneva Graduate Institute, Global Federation of Competitiveness Councils (GFCC), GLOBSEC, Hellenic American Leadership Council (HALC), Hellenic Association of Pharmaceutical Companies (SFEE), Hellenic Development Bank (HDB), Hellenic Federation of Enterprises (SEV), Hellenic Observatory-London School of Economics, Institute for National Security Studies (INSS), Institute for Democracy Konstantinos Karamanlis, International Union of Marine Insurance (IUMI), KAIZEN Foundation, Konrad Adenauer Stiftung Greece & Cyprus, Middle East Forum, NATO, National Bank of Greece Cultural Federation, NCSR Demokritos, New Strategy Center, NORC at the University of Chicago, OECD, Pharma Innovation Forum Greece (PIF), RAND Corporation, The Association of Chief Executive Officers (ACEO), The Council For International Relations, UpFront Initiative, Warsaw Security Forum, Wilfried Martens Centre for European Studies, World Bank Group, World Trade Centers Association, Young Executives Shipping Forum

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το https://def-x.delphiforum.gr/