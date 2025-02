ΗΠΑ: Στους επτά έφτασαν οι νεκροί της συντριβής αεροασθενοφόρου στη Φιλαδέλφεια

Εκτός από τους έξι επιβαίνοντες στο αεροπλάνο, τη ζωή του έχασε ένα άτομο στο έδαφος που βρισκόταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο στον τόπο της συντριβής.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή αεροασθενοφόρου χθες, Παρασκευή, στη Φιλαδέλφεια, μεταξύ των οποίων έξι Μεξικανοί, που επέβαιναν στο αεροσκάφος, και ένας άνθρωπος στο έδαφος, ανακοίνωσαν σήμερα η πρόεδρος του Μεξικού και η δήμαρχος της Φιλαδέλφειας.

Η δήμαρχος της Φιλαδέλφειας Σερέλ Πάρκερ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως ο άνθρωπος που σκοτώθηκε στο έδαφος βρισκόταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο στον τόπο της συντριβής.

Drone Footage from above of the Plane Crash Scene in Northeast Philadelphia pic.twitter.com/9vI9jWvBxO

— PhillyCrimeUpdate (@PhillyCrimeUpd) February 1, 2025