Βράβευση της ΡΑΑΕΥ για το εργαλείο chargingcost.gr

Ένα πλατινένιο, δύο χρυσά και ένα ασημένιο βραβείο για το Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών και Χρεώσεων στους Σταθμούς Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων chargingcost.gr απέσπασε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) στα βραβεία Mobility Awards 2024 που απονεμήθηκαν την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2024.

Συγκεκριμένα, η Αρχή απέσπασε το πλατινένιο βραβείο στην κατηγορία «Μobility organization of the year», δύο χρυσά βραβεία στις κατηγορίες «Charging Station Solutions & apps» και «City Regions in the spotlight for mobility» και ένα ασημένιο βραβείο στην κατηγορία «Navigation & Mapping».

Εκ μέρους της Ολομέλειας της ΡΑΑΕΥ, τα βραβεία παρέλαβαν η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Ρύθμισης Ενεργειακών Αγορών Λιανικής και Καταναλωτών, Ειρήνη Ιακωβίδου, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποστήριξης, Αλέξανδρος Καπέλλος και η Προϊστάμενη Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Κλάδου Ενέργειας, Ευαγγελία Φραγκουδάκη.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή chargingcost.gr λειτουργεί ως εργαλείο σύγκρισης των τιμών και των χρεώσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων συγκεντρωτικά για την ελληνική επικράτεια και αφορά σε όλα τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης που είναι διασυνδεδεμένα με το Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη εδώ.

Με αφορμή τη βράβευση ο Πρόεδρος της ΡΑΑΕΥ, Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή για τη ΡΑΑΕΥ η βράβευσή της για την καινοτόμα πλατφόρμα chargingcost.gr. Η διάκριση αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση της Αρχής στην προστασία των καταναλωτών, στην ενίσχυση τους με ψηφιακά εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών και διαφάνειας στο κόστος, αλλά και τον ουσιαστικό ρόλο της στην ενεργειακή μετάβαση. Με ιδιαίτερη χαρά βλέπουμε πως ήδη Ρυθμιστικές Αρχές άλλων χωρών απευθύνονται στη ΡΑΑΕΥ για τεχνογνωσία επί του θέματος».