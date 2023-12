Μεγάλη ανατροπή στο ποδόσφαιρο: Η European Super League «κέρδισε» την UEFA στο Δικαστήριο της ΕΕ

Ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία της European Super League

Η European Super League δικαιώθηκε από το Δικαστήριο της ΕΕ τονίζοντας πως η UEFA και η FIFA έδρασαν παράνομα στην προσπάθεια που έκαναν για να μπλοκάρουν την δημιουργία και την λειτουργία της.

Το δικαστήριο της ΕΕ τόνισε πως και οι δύο ομοσπονδίες καταχράστηκαν την δεσπόζουσα θέση τους στο άθλημα και οι ενέργειές τους για την απαγόρευση δημιουργία της ESL ήταν έκνομες, ωστόσο διευκρινίζει στην απόφασή του πως αυτό δεν σημαίνει ότι μία διοργάνωση σαν την ESL πρέπει να γίνει αποδεχθεί.

#ECJ: The #FIFA and #UEFA rules on prior approval of interclub #football competitions, such as the Super League, are contrary to #EUlaw #EuropeanSuperleague 👉 https://t.co/ATb3CgbPxg pic.twitter.com/XCnLzwIKWb

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) December 21, 2023