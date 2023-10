Αρμενία: Καταδικάζει «κατηγορηματικά» τις συλλήψεις πρώην αξιωματούχων του Ναγκόρνο-Καραμπάχ

Στην ανάγκη κοινής πολιτικής και κοινών κανόνων μεταξύ των γειτονικών κρατών στη Μεσόγειο αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης από την Υψηλού Επιπέδου Διάσκεψη της Επιτροπής για την Αλιεία στη Μεσόγειο του Παγκοσμίου Οργανισμού Τροφίμων Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO)που πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα.

Η Αρμενία «καταδίκασε κατηγορηματικά» σήμερα τις «παράνομες» συλλήψεις πρώην ηγετών ή αξιωματούχων των αυτονομιστικών αρχών του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, κατηγορώντας το Αζερμπαϊτζάν ότι προχωρεί σε «αυθαίρετες συλλήψεις».

«Καταδικάζουμε κατηγορηματικά τις συλλήψεις από το Αζερμπαϊτζάν αξιωματούχων του Ναγκόρνο-Καραμπάχ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το αρμενικό υπουργείο Εξωτερικών.

Οι αρμενικές αρχές αναφέρθηκαν κυρίως στην κατάσταση του Ρούμπεν Βαρντανιάν, ο οποίος είχε ηγηθεί του Ναγκόρνο-Καραμπάχ από το Νοέμβριο του 2022 ως τον περασμένο Φεβρουάριο και τέθηκε σε προσωρινή κράτηση στο τέλος Σεπτεμβρίου, μετά τη νίκη αστραπή του Μπακού εναντίον των αρμένιων αυτονομιστών αυτού του ορεινού θύλακα.

Οι αυτονομιστές του Ναγκόρνο-Καραμπχ αντιτάχθηκαν επί περισσότερο από τρεις δεκαετίες στο Αζερμπαϊτζάν, κυρίως στη διάρκεια δύο πολέμων, από το 1988 ως το 1994 και το φθινόπωρο του 2020.

Μετά την επίθεση αστραπή των αζερικών δυνάμεων φέτος το Σεπτέμβριο, σχεδόν ολόκληρος ο αρμενικός πληθυσμός διέφυγε από την αυτοανακηρυχθείσα δημοκρατία του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, η οποία ανακοίνωσε πως θα διαλυθεί την 1η Ιανουαρίου 2024.

Μετά το τέλος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, αυτός ο ορεινός θύλακας που κατοικείται κυρίως από Αρμενίους, οι οποίοι τον θεωρούν πατρίδα των προγόνων τους, αποτελεί τμήμα του Αζερμπαϊτζάν. Με την υποστήριξη της Αρμενίας, κήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία του το 1991, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Σήμερα οι αρμενικές αρχές εξέφρασαν τη λύπη τους για το γεγονός ότι «οι δυνάμεις της τάξης του Αζερμπαϊτζάν συνεχίζουν να πραγματοποιούν αυθαίρετες συλλήψεις», παρά τις υποσχέσεις ότι «θα σεβαστούν τα δικαιώματα των Αρμενίων» του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Μεταξύ των πρώην υψηλόβαθμων αξιωματούχων του θύλακα που έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με το Γερεβάν, βρίσκονται επίσης οι Αρκάντι Γουκασιάν, Μπάκο Σαχακιάν, Αραΐκ Χαρουτιουνιάν, Νταβίντ Ισχανιάν.

Πρόκειται για πρώην προέδρους, υπουργούς ή άλλους αξιωματούχους της αυτοανακηρυχθείσας δημοκρατίας.

Το Γερεβάν έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει «ό,τι μπορεί» για να προστατεύσει τα δικαιώματά τους, «περιλαμβανομένων προσφυγών ενώπιον διεθνών δικαστηρίων».

Η κατάσταση ορισμένων από τους αξιωματούχους αυτούς προκαλεί ανησυχίες πέραν των αρμενικών συνόρων. Για παράδειγμα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζήτησε να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα του Ρούμπεν Βαρντανιάν μετά τη σύλληψή του.

Τα παιδιά του είπαν προχθές, Δευτέρα, πως «φοβούνται για τη ζωή του και για την υγεία του», προσθέτοντας πως δεν γνωρίζουν τίποτε για τις συνθήκες κράτησής του.

Σε βάρος του Ρούμπεν Βαρντανιάν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για δημιουργία παράνομης ένοπλης οργάνωσης, σύμφωνα με το Αζερμπαϊτζάν.

Το αρμενικό υπουργείο δεν διευκρίνισε πότε και πού συνελήφθησαν οι άλλοι αξιωματούχοι ούτε για ποιο λόγο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ