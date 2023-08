Wagner για Πριγκόζιν: Χάσαμε τον «πατέρα» και «αδελφό» μας

Στη σκιά του γυάλινου κτιρίου όπου η Wagner έχει τα κεντρικά της γραφεία στην ρωσική πρώην αυτοκρατορική πρωτεύουσα, υποστηρικτές του Πριγκόζιν περνούσαν σήμερα για να καταθέσουν κόκκινα γαρίφαλα, τριαντάφυλλα ή διακριτικά με το σύμβολο της νεκροκεφαλής - το λογότυπο της ένοπλης οργάνωσης.

«Πατέρας», «αδελφός». Κάτοικοι της Αγίας Πετρούπολης απέτισαν φόρο τιμής στον Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος θεωρείται νεκρός μετά από ένα μυστηριώδες αεροπορικό δυστύχημα.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Ροσαβιάτια τόνισε πως ο Πριγκόζιν επέβαινε μαζί με άλλους εννέα ανθρώπους σε ιδιωτικό αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση από τη Μόσχα προς την Αγία Πετρούπολη και κατέπεσε στην περιφέρεια Τβερ, χωρίς να επιζήσει κανείς.

Ένας από τους στενότερους σύμμαχους του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο «προδότης» κατά τον Ρώσο πρόεδρο μετά την ανταρσία της 23ης -24ης Ιουνίου, διατηρεί μια δημοφιλία στη Ρωσία. Η οργάνωση που ίδρυσε και της οποίας ηγήθηκε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, η παραστρατιωτική Wagner, φημίζεται ότι είναι αδίστακτη και βάναυση, αλλά και αποτελεσματική, ιδίως στην Ουκρανία.

Ο 62χρονος «σεφ του Πούτιν» γνωστός για το υβρεολόγιό του, τον αδυσώπητο εθνικισμό του και τα πυρά κατά της ανίκανης ρωσικής στρατιωτικής ελίτ, όπως συνεχώς την περιέγραφε, τον είχαν κάνει λατρευτό για κάποιους.

⚡️Wagner soldiers mourning Prigozhin near the Novosibirsk office in Russia pic.twitter.com/NGhCeJqffZ

— War Monitor (@WarMonitors) August 24, 2023