Για έκτη συνεχόμενη ημέρα καίγεται ο Έβρος - Κρίσιμες οι επόμενες ώρες

Άνιση μάχη με τις αναζωπυρώσεις της φωτιάς που κατακαίει τον Έβρο και τη Ροδόπη από το πρωί του Σαββάτου δίνουν εκατοντάδες πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής, καθώς οι φλόγες συνεχίζουν για έκτη συνεχόμενη ημέρα το καταστροφικό τους έργο.

Το έργο της κατάσβεσης, πλέον, έχει καταστεί εξαιρετικά δύσκολο εξαιτίας του τεράστιου θερμικού φορτίου που έχει προκαλέσει η καύση παρθένου δάσους στην Δαδιά, ενώ οι διάσπαρτες μικροεστίες αλλά και οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο το έργο των πυροσβεστών.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται σε τέσσερα μέτωπα: στο δάσος της Δαδιάς που θεωρείται και το πιο κρίσιμο για τις επόμενες ώρες και στις περιοχές της Συκορράχης, της Μεσημβρίας και των Κοίλων.

Αναφορικά με το δάσος της Δαδιάς, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών ώστε να αποτραπεί το πέρασμα της φωτιάς προς τη Ροδόπη.

Όπως ανέφερε νωρίτερα ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, στις πυρκαγιές της Αλεξανδρούπολης, της Δαδιάς και της Ροδόπης επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ αντιμετωπίζονται πολλές αναζωπυρώσεις.

Στις επιχειρήσεις συνδράμουν δυνάμεις που έχει διαθέσει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα, 56 πυροσβέστες με 12 οχήματα από Ρουμανία, 36 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από Βουλγαρία, 64 πυροσβέστες με 32 οχήματα από Τσεχία και μέσω διμερούς συμφωνίας 46 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από Αλβανία.

Επίσης, συνδρομή παρέχουν ισχυρές δυνάμεις που έχει διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η Ελληνική Αστυνομία, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Πάνω από 700 χιλιάδες στρέμματα κάηκαν στον Έβρο, με τη φωτιά να χαρακτηρίζεται από το Copernicus, το σύστημα κρίσεων της Ε.Ε., ως η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί εδώ και χρόνια σε ευρωπαϊκό έδαφος. Δυστυχώς η φωτιά συνεχίζει να καίει για έκτη ημέρα και κανείς δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρώσει το καταστροφικό της έργο.

#EMSR686 #Alexandroupolis #Greece🇬🇷

Our #RapidMappingTeam has delivered its 2⃣nd Monitoring Product for the large #wildfire burning in East Macedonia and Thrace Region

With a total burnt area of 7⃣2⃣,3⃣4⃣4⃣ ha🔥, this wildfire is the largest recorded on 🇪🇺European soil in years pic.twitter.com/qXdxAmsRuK

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 24, 2023