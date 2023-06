Φωτιές στον Καναδά: Νέφος καπνού «πνίγει» τη Νέα Υόρκη - Συναγερμός στις ΗΠΑ, απόκοσμες εικόνες

Νέφος καπνού από τις μεγάλες φωτιές στον Καναδά σκέπασαν περιοχές των βορειοανατολικών ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και τη Νέα Υόρκη, δημιουργώντας μία αποπνικτική ατμόσφαιρα και με τις Αρχές να έχουν σημάνει συναγερμό, προειδοποιώντας για την ποιότητα του αέρα και προτρέποντας τους πολίτες να φορούν μάσκα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους ειδικούς, η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να διαρκέσει για ημέρες, ενώ ήδη το νέφος έχει προκαλέσει προβλήματα στις πτήσεις.

Προειδοποιήσεις έχουν εκδώσει διάφορες πολιτείες, μεταξύ των οποίων και η Νέα Υόρκη, η Μασαχουσέτη και το Κονέκτικατ, συστήνοντας στους κατοίκους να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους.

Authorities in New York, Toronto and Ottawa warned residents about the health risks from air polluted by smoke due to unprecedented early summer wildfires in eastern Canada https://t.co/zzZLxDVDUE 1/5 pic.twitter.com/MQAC6PETye

— Reuters (@Reuters) June 7, 2023