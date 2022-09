Σκέρτσος: Χρειαζόμαστε νέα κοινωνική συμφωνία

Ζούμε τεκτονικές αλλαγές και πράγματι χρειαζόμαστε ένα "New Deal", μία νέα κοινωνική συμφωνία σε πολλά επίπεδα, τονίζει ο υπ. Επικρατείας.

Η χώρα χρειάζεται μια νέα κοινωνική συμφωνία, ένα «New Deal», δηλώνει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «action24 press», ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, παραθέτοντας και τους τομείς όπου χρειάζονται οι μεγάλες αλλαγές.

Αναλυτικά, «ζούμε τεκτονικές αλλαγές και πράγματι χρειαζόμαστε ένα "New Deal", μία νέα κοινωνική συμφωνία σε πολλά επίπεδα. Κατ' αρχάς στην ενεργειακή μετάβαση, όπου η φύση, ο ήλιος και ο άνεμος μπορούν να γίνουν το εθνικό μας καύσιμο προσφέροντας ενεργειακή αυτάρκεια, προστασία του περιβάλλοντος και φθηνότερη ενέργεια. "New Deal" χρειαζόμαστε και με τους νέους που είναι παραδοσιακά ριγμένοι από την πολιτική και από τον τρόπο με τον οποίο έχουμε διανείμει τους δημόσιους πόρους. Παρότι στην Ελλάδα υπάρχει μία νεολαγνεία, αυτό δεν αποτυπώνεται στην πράξη, οι νέοι εισπράττουν αδιαφορία ως προς τις πραγματικές τους ανάγκες. Χρειάζεται ένα "New Deal" στην εμπιστοσύνη στους θεσμούς που έχουν κακοπάθει στο παρελθόν στην Ελλάδα».

Ενώ, όπως εξηγεί στη συνέχεια, «προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο υπόδειγμα θεσμικής λειτουργίας της διακυβέρνησης. Το λεγόμενο επιτελικό κράτος που, παρότι έχει δεχθεί διάφορες επιθέσεις, έχει ως στόχο να εισαγάγει τη θεσμική συνέχεια του κράτους. Όπου σημασία δεν έχουν τόσο πολύ τα πρόσωπα, όσο το χτίσιμο μιας σοβαρής δημόσιας διοίκησης που θέτει συγκεκριμένους στόχους πολιτικής, διέπεται από διαφάνεια, δημόσιο έλεγχο και λογοδοσία. Διαθέτει στρατηγικό σχεδιασμό για το πού θέλουμε να πάει η χώρα τα επόμενα 2, 4, 8 χρόνια. Αυτά θέλουν χρόνο, έχουν αντίπαλο τη συγκυρία και την επικαιρότητα, και πολλές φορές την αντιπολίτευση, που έχει ως στόχο να αποδομήσει ακόμα και εθνικά επιτεύγματα. Όμως εμείς δεν πρέπει να παρεκκλίνουμε από αυτά», σημειώνει.

Και σε άλλο σημείο της συνέντευξης, σημείωσε ότι «είμαστε στα μισά μίας διαδρομής θεσμικού εκσυγχρονισμού της χώρας, σύγκλισης με τις πιο ώριμες Δημοκρατίες της Ένωσης, ως ενεργειακά πρότυπα, αναδιανομή πόρων, ευκαιριών, προς τους παραδοσιακά ριγμένους της κοινωνίας μας, που είναι για μένα οι γυναίκες, οι νέοι, οι ΛΟΑΤΚΙ, τα άτομα με αναπηρία, ομάδες ευάλωτες που δεν έχουν ενισχυθεί. Αυτά είναι κομμάτι του αφηγήματος που θα ξεδιπλώσει ο πρωθυπουργός για την Ελλάδα που ονειρεύεται και ο ίδιος. Η οποία πρέπει να είναι πιο δίκαιη από αυτό που ήταν το 2019, αλλά και από αυτό που είναι σήμερα που ήδη έχει κάνει βήματα».

Με αφορμή δε την ευρωπαϊκή ενεργειακή κρίση, για την οποία ο υπουργός Επικρατείας λέει πως «θα είναι δύσκολα τα πράγματα», επισημαίνει, ωστόσο, και κάτι άλλο συγχρόνως: «Έχουμε αποδείξει πως είμαστε μία κυβέρνηση που προσαρμόζει τις λύσεις που δίνουμε κάθε φορά στα χαρακτηριστικά της κάθε κρίσης. Δεν είναι τυχαίο ότι δύο από τις πέντε κατευθύνσεις που έδωσε η πρόεδρος της Κομισιόν προχθές για την επιβολή πλαφόν και τον μηχανισμό απορρόφησης των συγκυριακών υπερεσόδων, αποτελούν ελληνικές προτάσεις και πολιτικές που επηρέασαν τον ευρωπαϊκό διάλογο. Η Ελλάδα ασκεί μια σύγχρονη αποτελεσματική εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν είναι πια ο "κακός μαθητής" της Ευρώπης, αντιθέτως πρωταγωνιστεί με σημαντικές πρωτοβουλίες».

Κάνοντας εξ άλλου τον οικονομικό απολογισμό της κυβέρνησης, αναφέρει πως «το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 7,8 στο πρώτο εξάμηνο 2022, ρυθμός διπλάσιος της ευρωζώνης και πολύ πάνω από τις προβλέψεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Κομισιόν. Σωρευτικά το ΑΕΠ στα τρία χρόνια διακυβέρνησης, εκ των οποίων το ενάμισι η οικονομία ήταν κλειστή, έχει αυξηθεί κατά 5 μονάδες, ενώ επί τεσσεράμισι χρόνια ΣΥΡΙΖΑ είχε αυξηθεί 4,5 μονάδες. Αυτό αποτελεί απάντηση στις Κασσάνδρες που ισοπεδώνουν τα πάντα και προβλέπουν καταστροφές αλλά και στα "γεράκια" που θεωρούν ότι ξοδεύουμε πολλά», διαμηνύει και συνεχίζει: «Το χρέος αποκλιμακώνεται ταχύτερα του αναμενόμενου, 300.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν εν μέσω πανδημίας και ενεργειακής κρίσης, δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις μαζί με εξαγωγές και τουρισμό οδηγούν διαρκώς σε αύξηση του ΑΕΠ».

Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα, «δίχτυ προστασίας (να) έχει απλωθεί σε όλη την κοινωνία και ταυτόχρονα παραμένουμε αταλάντευτοι στον στόχο της επενδυτικής βαθμίδας με μικρό έλλειμμα το 2021 και πρωτογενές πλεόνασμα το 2022. Αυτά πρέπει να καταγραφούν και να τα υπενθυμίζουμε γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο ούτε είναι σίγουρο ότι μια άλλη κυβέρνηση θα έκανε τα ίδια πράγματα. Μάλλον το αντίθετο θα συνέβαινε», σημειώνει με έμφαση.

Ερωτηθείς αν οι νέοι άνθρωποι θα προλάβουν να δουν ψηφίδες της νέας στεγαστικής πολιτικής πριν τις εκλογές, ο Α. Σκέρτσος απαντά: «Ναι θα προλάβουν να δουν μέσα στους επόμενους μήνες συγκεκριμένες δράσεις κρατικών ενισχύσεων και ρυθμίσεων που θα τους αφορούν και θα μπορούν να αξιοποιήσουν και να κάνουν καλύτερη την ζωή τους σε αυτόν τον τομέα».

Ενώ στη συζήτηση για αλλαγή του εκλογικού νόμου παρεμβαίνει λέγοντας: «Δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς τη θέση που έχουν εκφράσει ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Οι εκλογικοί νόμοι πρέπει να υποστηρίζουν τη δημιουργία σταθερών κυβερνήσεων, το έχουμε ανάγκη τώρα περισσότερο από ποτέ. Χρειαζόμαστε εκλογικούς νόμους που θα διασφαλίζουν αυτήν τη σταθερότητα, δεν μπορούμε να αφήσουμε την Ελλάδα σε αυτήν την πολύ δύσκολη συγκυρία με ασταθείς κυβερνήσεις. Αυτό είναι ευθύνη του πρωθυπουργού το έχει εκφράσει επανειλημμένα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ