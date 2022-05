Προσδεθείτε! Για τις επόμενες 10 μέρες, το Gazzetta θα είναι παντού!

Βελιγράδι, ΟΑΚΑ, Τορίνο, Παρίσι, Μονακό. Εκεί που θα χτυπάει η καρδιά των μεγαλύτερων αθλητικών events. Εκεί που θα βρίσκεται το Gazzetta με όλες του τις δυνάμεις. Γιατί έτσι (σας) πρέπει.

Το κορυφαίο αθλητικό μέσο της χώρας έχει μία βασική υποχρέωση απέναντι στους αναγνώστες του, που κάθε μήνα το στέλνουν (με εντυπωσιακή διαφορά) στην κορυφή του ανταγωνισμού. Να ζει τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα του κόσμου από κοντά, και να σας ενημερώνει μέσα από το παρκέ, το χορτάρι και τις πίστες.

Πάμε λίγο πιο αναλυτικά;

Η 7μελής αποστολή του Gazzetta για το Final4 της Euroleague με αρχηγό τον Big Sofo, έχει ήδη προσγειωθεί στο Βελιγράδι και ακροβολίζεται στη Stark Arena. Εκεί που την Πέμπτη 19/5, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Εφές με φόντο τον πρώτο μεγάλο τελικό στη διοργάνωση μετά από 5 χρόνια. Η ανταπόκριση σε ρεπορτάζ, αρθρογραφία, βίντεο και live εκπομπές ξεκίνησε μαχητικά. Βελιγράδι, check!

To Σάββατο 21/5, ο Δικέφαλος του Βορρά και δεκάδες χιλιάδες οπαδοί του κατηφορίζουν στην Αθήνα για να συναντήσουν τον Παναθηναϊκό σε έναν από τους πιο αμφίρροπους τελικούς Κυπέλλου των τελευταίων ετών. Το Gazzetta θα είναι εκεί με ρεπορτάζ λεπτό προς λεπτό, έξω από το γήπεδο, μέσα στο γήπεδο και κυριολεκτικά πάνω στο χορτάρι. ΟΑΚΑ, check!

Την ίδια μέρα και ώρα, το Σάββατο στις 20.00, 2.200 χιλιόμετρα μακριά από το ΟΑΚΑ, στο Juventus Stadium, η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει τη Λιόν στον τελικό του Champions League γυναικών. Τα απανωτά sold out των ματς της φετινής διοργάνωσης δείχνουν ξεκάθαρα την τάση, το Gazzetta Women θα είναι το μοναδικό ελληνικό μέσο που έχει προσκληθεί από την UEFA θα βρίσκεται εκεί. Αποκλειστικές συνεντεύξεις, live περιγραφή του τελικού και όλα τα παρελκόμενα φυσικά στο Gazzetta και GWomen. Τορίνο, check!

Τη Δευτέρα 22/5 στο Παρίσι, ξεκινά το κυρίως ταμπλό του Ρολάν Γκαρός με το βλέμμα καρφωμένο στις προσπάθειες του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη στο δεύτερο γκραν σλαμ της χρονιάς. Με δικό του ανταποκριτή, το Gazzetta φωνάζει "παρόν!" και στο Ρολάν Γκαρός με αποκλειστικό περιεχόμενο μέσα και έξω από τα μεγάλα κορτ της διοργάνωσης. Παρίσι, check.

Τέλος, από την Τρίτη 23/5, σχεδόν 1.000 χιλιόμετρα νοτιότερα των Παρισίων, στο Μονακό, το gMotion με τον Πάνο Σεϊτανίδη θα πατάει το γκάζια για μέρες, μέχρι δηλαδή το Grand Prix της F1, την Κυριακή 28/5. Εκτός από το αποκλειστικό αγωνιστικό περιεχόμενο, το gMotion θα είναι παρόν και στο φιλανθρωπικό 'Star Team for the Children' που θα γίνει στο Louis II με την ποδοσφαιρική ομάδα των πιλότων της F1 και μία All Star ομάδα. Μονακό, check!

Χρειάζεστε μια ανακεφαλαίωση; Λογικό. Το Gazzetta θα βρεθεί σε Βελιγράδι, ΟΑΚΑ, Τορίνο, Παρίσι, Μονακό για να μεταδώσει από εκεί τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα των ημερών σε όλη την Ευρώπη! Είναι εντυπωσιακό, ναι. Κυρίως όμως, είναι η υποχρέωσή μας προς όλους εσάς.

Καλό ταξίδι και καλή διασκέδαση!