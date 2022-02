Εισβολή Ρωσίας στην Ουκρανία: Σε εξέλιξη ολοκληρωτική επίθεση - Υπό ρωσικό έλεγχο τμήματα της Ουκρανίας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ρωσική εισβολή στα ουκρανικά εδάφη από το πρωί της Πέμπτης, λίγα μόλις λεπτά μετά το διάγγελμα του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος τα ξημερώματα ανακοίνωσε την απόφασή του για «στρατιωτική επιχείρηση με στόχο την υπεράσπιση των ρωσόφωνων αυτονομιστών» του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ.

Από την πλευρά της η παγκόσμια κοινότητα καταδικάζει την αδικαιολόγητη επίθεση και τάσσεται υπέρ της Ουκρανίας, ενώ έκτακτη σύνοδο κορυφής πραγματοποιεί η ΕΕ, ταυτόχρονα με την έκτακτη σύγκληση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Δεκάδες ρωσικά επιθετικά ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν εκατοντάδες επιδρομές με στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις του ουκρανικού στρατού σχεδόν στο σύνολο της επικράτειας.

Παράλληλα, το πρακτορείο Reuters -επικαλούμενο τις τοπικές αρχές- αναφέρει πως ορισμένα τμήματα της Χερσώνας, μιας επαρχίας στη νότια Ουκρανία που συνορεύει με την Κριμαία δεν είναι πλέον υπό ουκρανικό έλεγχο, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν και στρατιωτικό αεροδρόμιο Γκοστόμελ μόλις 40 χλμ. από την πρωτεύουσα.

Νωρίτερα, ένας σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι διεξάγονται σφοδρές μάχες στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία αλλά και στις περιοχές του Σούμι, του Χαρκόβου, της Χερσώνας, της Οδησσού.

Η προεδρία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι το πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία έπεσε στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι απηύθυνε κάλεσμα βοήθειας του Κιέβου στις χώρες της Δύσης με δραματικούς τόνους, προειδοποιώντας πως η Ευρώπη θα έχει τη μοίρα της Ουκρανίας.

«Σήμερα δεν ακούμε μόνο τις εκρήξεις και τους ήχους των αεροσκαφών. Ακόμα και ένα νέο σιδηρούν παραπέτασμα. Το εθνικό μας καθήκον είναι να μην αφήσουμε αυτό το παραπέτασμα να απλωθεί στη χώρα μας» τόνισε.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα η κατάσταση χαρακτηρίζεται «χαοτική», με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο να ανακοινώνει απαγόρευση της κυκλοφορίας στην πόλη, ενώ ανέφερε πως 4 σταθμοί του μετρό θα χρησιμοποιηθούν ως καταφύγια για τις αεροπορικές επιδρομές, ενώ η ουκρανική ηγεσία στην περιοχή του Ντονέτσκ ανέφερε πως ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα νοσοκομείο εκεί, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι.

Την ίδια στιγμή, ρωσικά στρατεύματα από την πλευρά της Λευκορωσίας εισήλθαν σήμερα σε μια περιοχή κοντά στο πρώην πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ, έγινε γνωστό από έναν σύμβουλο του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, καθώς συνεχίζονται οι μάχες στη χώρα, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Από την πλευρά του, το Γαλλικό Πρακτορείο κάνει λόγο για μάχες που βρίσκονται σε εξέλιξη κοντά στον χώρο αποθήκευσης των πυρηνικών αποβλήτων στο εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ, επικαλούμενο τον σύμβουλο του υπουργού Εσωτερικών Αντόν Γκερατσένκο.

«Τα στρατεύματα των εισβολέων εισχώρησαν από τη Λευκορωσία στη ζώνη του εργοστασίου του Τσερνόμπιλ. Τα μέλη της Εθνοφρουράς που προσταεύουν τον χώρο αποθήκευσης προβάλλουν πεισματικά αντίσταση», έγραψε στο Telegram.

Ακόμα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε πως έχει καταστρέψει 83 κτηριακές υποδομές του ουκρανικού στρατού, εκ των οποίων οι 11 είναι αεροδρόμια, ενώ οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν πως από το πρωί της Πέμπτης, η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 200 επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων σχεδόν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας (Χάρκοβο, Οδησσό, Μαριούπολη, Λβιβ).

Νωρίτερα, η ουκρανική μεθοριακή φρουρά ανέφερε το μεσημέρι της Πέμπτης πως ρωσικές στρατιωτικές μονάδες διείσδυσαν στην περιοχή του Κιέβου από την Λευκορωσία για να πραγματοποιήσουν επίθεση με πυραύλους Grad σε στρατιωτικούς στόχους. Χωρίς να διευκρινίσει τη φύση αυτής της χερσαίας διείσδυσης στην περιοχή του Κιέβου, η συνοριακή φρουρά πρόσθεσε ότι αυτή έγινε από το σημείο ελέγχου της Βίλτσα, το οποίο βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα βόρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Δημοσιογράφος του AFP διαπίστωσε την παρουσία αρκετών ελικοπτέρων, χωρίς να αναγνωρίσει την ταυτότητά τους, να πετούν ομαδικά σε χαμηλό ύψος στα προάστια του Κιέβου. Σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αυτή η ομαδική πτήση είχε ξεκινήσει από τη γειτονική Λευκορωσία.

Την ίδια στιγμή, οι φιλορώσοι αυτονομιστές κάνουν λόγο για κατάληψη εδαφών στις αποσχισθείσες περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, ενώ ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως το σημαντικό λιμάνι της Μαριούπολης στην αζοφική θάλασσα βρίσκεται κάτω από την πλήρη έλεγχό τους. Ρωσικά ΜΜΕ, ανάφεραν επίσης πως η συντριπτική πλειοψηφία των Ουκρανών συνοριοφυλάκων εγκατέλειψαν τις θέσεις τους, ενώ ορισμένοι εξ αυτών αυτομόλησαν προς τις ρωσικές γραμμές.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο, ανακοίνωσε πως η στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία θα διαρκέσει όσο χρειαστεί ανάλογα με τα αποτέλέσματά της, ενώ υπογράμμισε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να αποκοπεί πίσω από ένα σιδηρούν παραπέτασμα και υποστήριξε πως η Ουκρανία πρέπει να γίνει μια ουδέτερη χώρα όπου δεν αναπτύσσονται επιθετικά όπλα.

«Είναι απλώς αδύνατο να αποκοπεί μια χώρα όπως η Ρωσία με ένα σιδηρούν παραπέτασμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, τονίζοντας πως η διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης της Ρωσίας στην Ουκρανία θα εξαρτηθεί από το πώς θα προχωρήσει και από τα αποτελέσματά της και πως η επίθεση ιδανικά θα εκκαθαρίσει τη χώρα από τους «ναζί» και θα «εξουδετερώσει» το στρατιωτικό δυναμικό του Κιέβου.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία έχει εξαπολύσει μια ευρείας κλίμακας επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας από πολλές κατευθύνσεις και πρόσθεσε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αντιστέκονται στην επίθεση.

«Όχι, δεν είναι μια ρωσική εισβολή μόνο στην ανατολική Ουκρανία, αλλά μια ευρείας κλίμακας επίθεση από πολλές κατευθύνσεις», έγραψε ο Κουλέμπα στο Twitter, ενώ Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η χώρα είναι στόχος ενός δεύτερου κύματος πληγμάτων με πυραύλους.

Ωστόσο, ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι οι φιλορώσοι αυτονομιστές αντάρτες στην ανατολική Ουκρανία έχουν καταλάβει εδάφη από τον ουκρανικό στρατό. Σύμφωνα με τον στρατηγό Ίγκορ Κονατσένκοφ, εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, που μίλησε στη ρωσική τηλεόραση, οι αντάρτες προχώρησαν τρία χιλιόμετρα στην επαρχία Ντονέτσκ και ενάμισι χιλιόμετρο στην επαρχία Λουχάνσκ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αυτονομιστές «μάχονται και συγκρούονται με τον εχθρό» στην ανατολική Ουκρανία. Ο Κονατσένκοφ διαβεβαίωσε ότι ο ρωσικός στρατός δεν στοχοθετεί τις ουκρανικές πόλεις, αλλά μόνο «τις στρατιωτικές υποδομές», τις εγκαταστάσεις αεράμυνας και τα στρατιωτικά αεροδρόμια» με «μεγάλης ακρίβειας όπλα». «Ο άμαχος πληθυσμός δεν έχει τίποτα να φοβηθεί», τόνισε.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της αυτοανακηρυχθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ Ντένις Πουσίλιν δήλωσε ότι το «κίνημα της απελευθέρωσης θα τελειώσει πολύ γρήγορα». «Μπορώ να πω ότι αυτό θα τελειώσει γρήγορα», τόνισε ο Πουσίλιν, επισημαίνοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ότι οι πόλεις και τα χωριά της περιοχής θα απελευθερωθούν σύντομα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν σήμερα μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Εσθονία και στη Λιθουανία και παρέτειναν την παραμονή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων που βρίσκονται στην περιοχή της Βαλτικής, όπως ανέφερε το λιθουανικό υπουργείο Άμυνας.

Είναι η πρώτη φορά που αναπτύσσονται μαχητικά F-35 στις χώρες της Βαλτικής.

Περίπου 500 Αμερικανοί στρατιώτες με άρματα μάχης Abrams και τεθωρακισμένα οχήματα Bradley έχουν σταλεί από πέρυσι στη Λιθουανία και ήταν προγραμματισμένο να αποχωρήσουν τον Απρίλιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι πότε θα παραταθεί η αποστολή τους στην περιοχή.

Ακόμα, περίπου 20 αμερικανικά επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι προσγειώθηκαν σήμερα στην αεροπορική βάση Λιελβάρντε της Λετονίας, λίγες ώρες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η άφιξη των ελικοπτέρων είχε ανακοινωθεί την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο της πολυεθνικής άσκησης Saber Strike. Ωστόσο, θεωρείται μέρος των αμερικανικών ενισχύσεων στις χώρες της Βαλτικής.

Από την πλευρά του, ο Ολέξιι Αρεστόβιτς, σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν στην Ουκρανία από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία σήμερα το πρωί, ενώ από τον βομβαρδισμό των δυνάμεων της Ρωσίας στην Ουκρανία, τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Παράλληλα, ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει σκοτώσει σχεδόν 50 «Ρώσους κατακτητές» στην επαρχία Λουχάνσκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, έχει καταρρίψει συνολικά έξι ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη στην ίδια περιοχή και έχει καταστρέψει τέσσερα ρωσικά τανκς σε έναν δρόμο κοντά στο Χάρκοβο.

«Γνωρίζω ότι περισσότεροι από 40 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και πολλές δεκάδες τραυματιστεί και γίνεται λόγος για γύρω στους δέκα νεκρούς αμάχους» σε όλη τη χώρα, δήλωσε ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου. Οι απώλειες αυτές προκλήθηκαν από αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμούς, εξήγησε.

«Στις 24 Φεβρουαρίου εξουδετερώθηκαν σχεδόν 50 Ρώσοι κατακτητές κοντά στην πόλη Στσάστια», στην ανατολική Ουκρανία, ανέφερε το γενικό επιτελείο στρατού σε ξεχωριστή ανακοίνωσή του. Η Μόσχα έχει διαψεύσει τις πληροφορίες του Κιέβου ότι έχει καταρρίψει αεροσκάφη της και έχει καταστρέψει τεθωρακισμένα οχήματά της.

Οι αρχές στο Κίεβο επεσήμαναν ότι κατά το πρώτο κύμα, που εξαπολύθηκε λίγη ώρα αφού ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή για τη στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία σήμερα το πρωί, επλήγησαν διοικητικά κέντρα του στρατού και άλλα κτίρια σε διάφορες πόλεις της χώρας, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση η συνοριοφρουρά της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ρωσικά στρατιωτικά κονβόι πέρασαν τα ουκρανικά σύνορα -- κυρίως από τη χερσόνησο της Κριμαίας την οποία προσάρτησε το 2014 η Ρωσία-- και εισήλθαν στο Τσερνίχιβ, το Χάρκοβο και το Λουχάνσκ, επισημαίνοντας πως μέχρι στιγμής τρία μέλη έχουν σκοτωθεί, όλα τους στην επαρχία Χερσόν, στα νότια σύνορα της Ουκρανίας με την Κριμαία, την οποία προσάρτησε το 2014 η Ρωσία.

Παράλληλα η συνοριοφρουρά δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται ρωσικά στρατιωτικά οχήματα τα οποία έχουν πάνω τους το γράμμα «Ζ» να περνούν από ένα σημείο ελέγχου μεταξύ της χερσονήσου της Κριμαίας και της ηπειρωτικής Ουκρανίας.

«Οι ουκρανικές δυνάμεις δίνουν σκληρές μάχες. Ο στρατός υπέστη μεγάλες απώλειες, οι οποίες θα γίνουν ακόμη μεγαλύτερες», δήλωσε ο Ζελένσκι. Σφοδρές συγκρούσεις έχουν αναφερθεί σε πολλές περιοχές της χώρας

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, στο Χάρκοβο στην ανατολική Ουκρανία επικρατεί πανικός με πολλούς κατοίκους της πόλης να προσπαθούν να την εγκαταλείψουν, την ώρα που ακούγονται εκρήξεις. Αυτόπτης μάρτυρας, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, επεσήμανε ότι τα παράθυρα στο κτίριο όπου διαμένει τρέμουν από τις εκρήξεις, ενώ οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανακοίνωσαν πως ένα αγόρι σκοτώθηκε όταν βομβαρδίστηκε συγκρότημα κατοικιών στο Χάρκοβο.

Την ίδια ώρα, σειρήνα ήχησε στην πολωνική πόλη Μεντίκα, ένα συνοριακό πέρασμα με την Ουκρανία, όπως δήλωσε αυτήκοος μάρτυρας του Reuters.

Νέο διάγγελμα προς τους πολίτες της Ουκρανίας απηύθυνε το πρωί της Πέμπτης ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγες ώρες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής από τουλάχιστον τρεις πλευρές, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με τη Μόσχα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε πως τόσο η πολιτική ηγεσία της χώρας όσο και οι ένοπλες δυνάμεις της θα αγωνιστούν για την ελευθερία, ενώ ανέφερε πως «ο εχθρός έχει υποστεί σοβαρές απώλειες».

«Ο ουκρανικός στρατός είναι ισχυρός και ήδη έχει εμπλακεί σε σφοδρές συγκρούσεις με τους κατακτητές», ανέφερε ο Ζελένσκι, σημειώνοντας παράλληλα πως «όλες οι επιθέσεις έχουν αποκρουστεί».

Την ίδια στιγμή, ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε από τους πολίτες να είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν τις πόλεις και κάλεσε όσους έχουν στρατιωτική εκπαίδευση να παρουσιαστούν στα σημεία αναφοράς, καθώς θα δοθούν όπλα σε όσους μπορούν και ξέρουν να χειριστούν.

«Ρωσικά στρατιωτικά οχήματα, περιλαμβανομένων τεθωρακισμένων, παραβίασαν τα σύνορα στις περιοχές Τσερνιχίβ (στον βορρά, στη μεθόριο με τη Λευκορωσία), στο Σούμι (βορειοανατολικά), το Λουχάνσκ και το Χάρκοβο (ανατολικά)» από το σημείο περάσματος μεταξύ της χερσονήσου (της Κριμαίας) και της ηπειρωτικής Ουκρανίας, εξήγησε η συνοριοφρουρά, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται οχήματα τα οποία έχουν πάνω τους το γράμμα «Ζ».

Παράλληλα οι φιλορώσοι αυτονομιστές αντάρτες στην ανατολική Ουκρανία ανήρτησαν ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία αναφέρουν ότι κατέρριψαν δύο αεροσκάφη της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας στην αυτοαναξηρυχθείσα Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνσκ, ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διέψευσε ότι καταστράφηκαν ρωσικά τεθωρακισμένα οχήματα και αεροσκάφη στην Ουκρανία.

Στην Οδησσό (νότια) και σε πολλές περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας ακούγονται ισχυρές εκρήξεις. Στη Μαριούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη στον τομέα του μετώπου με μισό εκατομμύριο κατοίκους, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας, αρκετοί κάτοικοι ανέφεραν ότι ακούγονται πυρά πυροβολικού από συνοικία στον ανατολικό τομέα της πόλης. Πιο κοντά στο μέτωπο, στην Κραματόρσκ, ακούστηκαν τουλάχιστον τέσσερις ισχυρές εκρήξεις. Εξακόσια χιλιόμετρα από εκεί, στη νότια Ουκρανία, στην Οδησσό, λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ακούστηκαν επίσης εκρήξεις.

Από την πλευρά των φιλορώσων αυτονομιστών ανταρτών, ένας από τους επικεφαλής τους δήλωσε ότι βασικός τους στόχος είναι να ανακτήσουν τον έλεγχο όλων των περιοχών στις επαρχίες Λουχάνσκ και Ντονέτσκ, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

«Αποφάσισα να διεξαχθεί στρατιωτική επιχείρηση», δήλωσε σε έκτακτο τηλεοπτικό διάγγελμά του ο Ρώσος Πρόεδρος στις 05:00 (ώρα Ελλάδας). Ο Πούτιν είπε ότι η χώρα του δεν μπορούσε να ανεχθεί αυτές που αποκάλεσε απειλές από την Ουκρανία και προειδοποίησε εναντίον οποιασδήποτε ξένης ανάμιξης στην οποία η Μόσχα θα ανταποδώσει αμέσως.

Στην τηλεοπτική του ομιλία, λίγο πριν την επίθεση, ο Πούτιν ζήτησε από τους Ουκρανούς στρατιώτες να αφήσουν κάτω τα όπλα τους και να επιστρέψουν στο σπίτι. Είπε ότι η Ρωσία δεν σχεδιάζει να «καταλάβει» τη γείτονα χώρα, αλλά ότι πρέπει «να αμυνθεί απέναντι σε αυτούς που κρατούν την Ουκρανία όμηρο», κατηγορώντας τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους ότι ξεπέρασαν την κόκκινη γραμμή της Ρωσίας, διευρύνοντας τη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Ο Πούτιν πρόσθεσε πως την ευθύνη για την όποια αιματοχυσία ακολουθήσει θα την έχει το «ουκρανικό καθεστώς».

«Ο Πούτιν ξεκίνησε μόλις εισβολή ευρείας κλίμακας στην Ουκρανία», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα. «Ειρηνικές πόλεις της Ουκρανίας δέχονται επίθεση. Πρόκειται για επιθετικό πόλεμο. Η Ουκρανία θα αμυνθεί και θα νικήσει. Ο κόσμος μπορεί και πρέπει να σταματήσει τον [πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ] Πούτιν. Τώρα είναι ώρα για δράση», ανέφερε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας.

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022